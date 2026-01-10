ЗСУ підірвали важливий НПЗ та низку 'жирних' цілей — Генштаб розкрив деталі

Українські сили завдали ударів по нафтобазі та військових об’єктах противника на території РФ і окупованих земель.

Влучання БпЛА зафіксовано по складах безпілотників та пунктах управління російських підрозділів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

У ніч проти 10 січня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів противника на території РФ та на тимчасово окупованих українських землях.

Ураження нафтобази у Волгоградській області

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, під ураження потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Атаки на склади БпЛА та пункти управління

Також, за даними Генштабу, на тимчасово окупованій території Запорізької області було уражено склад безпілотних літальних апаратів підрозділу зі складу 19 мотострілецької дивізії армії РФ. Крім того, завдано удару по пункту управління БпЛА противника в районі Покровська Донецької області.

Ураження військових підрозділів на Донеччині

Окрім цього, на тимчасово окупованій території Донеччини зафіксовано ураження одразу кількох цілей ворога. Зокрема, йдеться про місце зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії в населеному пункті Курахівка, командно-спостережний пункт танкового батальйону цієї ж дивізії та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії РФ у районі Гірника.

"Окрім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено низку цілей противника, зокрема: зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії (н.п. Курахівка), командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії (н.п. Гірник) та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії (н.п. Гірник)", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що в усіх випадках зафіксовано влучання ударних БпЛА по визначених цілях. Дані щодо втрат противника уточнюються.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Як удари по Росії вплинуть на завершення війни - думка експерта

Колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що посилення та регулярність масованих ударів по Москві можуть стати чинником, який наблизить завершення війни. За його словами, систематичні атаки на російську столицю та ураження стратегічних об’єктів здатні спричинити серйозні проблеми, зокрема дефіцит пального, що створить додатковий тиск на російські еліти.

На думку Туки, за умов зростання внутрішнього тиску представники еліт можуть почати впливати на президента РФ Володимира Путіна з вимогою припинити війну. Він зазначив, що удари по ключових об’єктах на території Росії мають не лише військове та економічне значення, а й потенційний політичний ефект, змушуючи Кремль шукати вихід із війни під тиском власного оточення.

Атаки вглиб Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 6 січня Нейський район Костромської області РФ атакували безпілотники. Ціллю атаки став 100-й склад боєприпасів та озброєння головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ). Внаслідок удару зафіксовано серію вибухів, що тривали протягом усієї ночі, а місцева влада розпочала евакуацію в прилеглих населених пунктах.

Крім того, з метою зниження наступальних можливостей РФ підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Осколнєфтєснаб" Бєлгородської області РФ.

Нагадаємо, у ніч на 6 січня в низці міст Росії прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про атаку дронів. Голосно було в Липецькій області та Башкортостані. На вибухи також поскаржилися жителі Твері та Пензи.

