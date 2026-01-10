На Полтаву насуваються люті морози: синоптики назвали дати похолодання

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде температура повітря в Полтаві 11 січня
- Чи зміниться погода на Полтавщині на початку нового тижня
Погода в Полтаві та області у найближчі дні буде несприятливою через вихід циклону з півдня. Сьогодні, 10 січня, температура повітря на Полтавщині буде знижуватися.
Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології. До кінця дня температура повітря буде коливатися в межах 3-8 градусів морозу і супроводжуватиметься місцями невеликим снігом, ожеледицею на дорогах і вітром 7-12 м/с.
Як зміниться погода на Полтавщині у неділю
11 січня в області очікується хмарна погода, але без опадів. На дорогах все ще буде ожеледиця, а вітер стишиться до 5-10 м/с. Однак температура повітря знизиться до 9-14 градусів морозу вночі та 6-11 градусів морозу вдень.
Яку погоду прогнозують синоптики у Полтаві наступного тижня
Вже 12-13 січня у Полтаві та області прогнозують вітер західної чверті, 3-8 м/с. Опадів майже не буде, а температура повітря триматиметься на рівні показників неділі - вночі 9-14 градусів морозу, вдень 6-11 градусів морозу.
Якою буде погода в Україні цих вихідних - прогноз синоптика
Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Птухи, 10-11 січня в Україні очікується вторгнення з півночі арктичного повітря. При цьому з 10 січня в Україні буде переважно без опадів.
Вночі очікується від -14 до -20 морозу, місцями до -23. Денні максимуми будуть, трошки вищі, але очікується мороз від - 9 до -15 градусів. Найбільшого впливу арктичного повітря зазнають захід, північ, Вінницька, Черкаська області.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні і 11 січня внаслідок розвитку циклонічної діяльності характер погоди в країні очікується нестійким, з коливаннями атмосферного тиску, зниженням температури повітря та опадами різної інтенсивності.
Раніше повідомлялося, що погода у Львові та області цих вихідних буде морозяною через надходження холодних повітряних мас з півночі. Температура вночі сягатиме екстремальних позначок.
Напередодні також стало відомо, що на Рівненщині упродовж 10-12 січня очікується посилення морозів. Синоптики попереджають про невеликий сніг та хуртовину.
Читайте також:
- В Полтаві і області відключень стане менше: в ОВА сказали коли
- У Полтаві лікарні, школи і будинки можуть залишитися без води і тепла: яка причина
- Сніг та різке похолодання вже на порозі: як зміниться погода у Дніпрі на вихідних
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред