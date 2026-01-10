Рус
На Полтаву насуваються люті морози: синоптики назвали дати похолодання

Анна Косик
10 січня 2026, 12:21
В місті та області очікуються складні погодні умови протягом декількох днів.
На Полтаву насуваються люті морози: синоптики назвали дати похолодання
Прогноз погоди у Полтаві / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде температура повітря в Полтаві 11 січня
  • Чи зміниться погода на Полтавщині на початку нового тижня

Погода в Полтаві та області у найближчі дні буде несприятливою через вихід циклону з півдня. Сьогодні, 10 січня, температура повітря на Полтавщині буде знижуватися.

Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології. До кінця дня температура повітря буде коливатися в межах 3-8 градусів морозу і супроводжуватиметься місцями невеликим снігом, ожеледицею на дорогах і вітром 7-12 м/с.

Выход циклона в Полтавской области
Вихід циклону на Полтавщині / фото: facebook.com/pgdpoltava?locale=uk_UA

Як зміниться погода на Полтавщині у неділю

11 січня в області очікується хмарна погода, але без опадів. На дорогах все ще буде ожеледиця, а вітер стишиться до 5-10 м/с. Однак температура повітря знизиться до 9-14 градусів морозу вночі та 6-11 градусів морозу вдень.

погода в полтаве 11 января
Прогноз погоди в Полтаві 11 січня / фото: скріншот з meteoprog

Яку погоду прогнозують синоптики у Полтаві наступного тижня

Вже 12-13 січня у Полтаві та області прогнозують вітер західної чверті, 3-8 м/с. Опадів майже не буде, а температура повітря триматиметься на рівні показників неділі - вночі 9-14 градусів морозу, вдень 6-11 градусів морозу.

погода в полтаве 12 января
Прогноз погоди в Полтаві 12 січня / фото: скріншот з meteoprog

Якою буде погода в Україні цих вихідних - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Птухи, 10-11 січня в Україні очікується вторгнення з півночі арктичного повітря. При цьому з 10 січня в Україні буде переважно без опадів.

Вночі очікується від -14 до -20 морозу, місцями до -23. Денні максимуми будуть, трошки вищі, але очікується мороз від - 9 до -15 градусів. Найбільшого впливу арктичного повітря зазнають захід, північ, Вінницька, Черкаська області.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні і 11 січня внаслідок розвитку циклонічної діяльності характер погоди в країні очікується нестійким, з коливаннями атмосферного тиску, зниженням температури повітря та опадами різної інтенсивності.

Раніше повідомлялося, що погода у Львові та області цих вихідних буде морозяною через надходження холодних повітряних мас з півночі. Температура вночі сягатиме екстремальних позначок.

Напередодні також стало відомо, що на Рівненщині упродовж 10-12 січня очікується посилення морозів. Синоптики попереджають про невеликий сніг та хуртовину.

Читайте також:

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології

Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

