'Зарано говорити публічно': Зеленський заінтригував заявою про операції СБУ

Президент України провів зустріч з тимчасово виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України.

https://glavred.net/war/rano-govorit-publichno-zelenskiy-zaintrigoval-zayavleniem-o-novyh-operaciyah-sbu-10731158.html Посилання скопійоване

Зеленський анонсував нові операції СБУ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

Операції СБУ дали потрібний результат

Погоджено нові спецоперації

СБУ посилює протидію диверсіям РФ і колаборації

Нещодавні операції СБУ реалізувалися саме так, як цього потребувала Україна. Погоджено проведення нових оперцій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді тимчасового виконувача обов’язків голови СБУ Євгенія Хмари.

"Євгеній доповів щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є. Нові операції теж погоджені", - зазначив він. відео дня

Окрім бойових завдань, СБУ посилює тиск на ворога всередині країни. Основний акцент робиться на протидії російським диверсіям, блокуванні колабораційної діяльності та діяльності ворожих структур на території держави.

"Дякую всім оперативникам і спецпризначенцям СБУ, які захищають нашу державу та українські національні інтереси", - додав Зеленський.

Якими будуть операції СБУ у 2026 році - думка експерта

Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів, що українські спецслужби готують нові операції, які стануть несподіванкою для Росії вже у 2026 році. Операції на кшталт "Павутини" навряд чи повторюватимуться в тому самому форматі.

"Припускаю, що продовжиться робота по знищенню російських генералів, причому далеко не найвідоміших. Адже дуже часто саме ті російські генерали і полковники, про яких ми практично нічого не чули, відповідають за найбільшу кількість операцій і є головними "диригентами". Саме на таких буде йти полювання", - сказав він.

Операції СБУ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 18 грудня 2026 року далекобійні дрони Служба безпеки України атакували військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Було уражено ключові елементи російської ППО та винищувач МіГ-31.

Служба безпеки України 20 грудня вдруге успішно вдарила по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Знищено два російські винищувачі Су-27.

Як повідомляв Главред, під час підготовки до підриву російського підводного човна співробітники СБУ вивели з ладу протичовновий літак Іл-38Н на авіабазі Єйськ. Знищення літака вартістю близько $24 млн забезпечило успішне ураження субмарини класу "Варшавянка".

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред