Окупанти скинули бомбу на Слов'янськ: 7 постраждалих, багато руйнувань

Віталій Кірсанов
10 січня 2026, 17:17
Зруйнування зазнали п'ять багатоповерхових і 20 приватних будинків.
Окупанти скинули бомбу на Слов'янськ
Окупанти скинули бомбу на Слов'янськ / Фото: facebook.com/don.gunp

Коротко:

  • В результаті обстрілу поранені 5 чоловіків і 2 жінки
  • Правоохоронці документують наслідки атаки

Російські окупанти сьогодні , в суботу, 10 січня, скинули на Слов'янськ керовану бомбу потужністю 250 кг. В результаті удару постраждали п'ять чоловіків і дві жінки. Про це повідомляє поліція Донецької області.

"В результаті обстрілу поранені 5 чоловіків у віці від 37 до 58 років і дві жінки - 34 і 70 років. Поліцейські-парамедики надавали людям допомогу і доставляли до лікарні", - додали в повідомленні.

Крім того, руйнуванню зазнали п'ять багатоповерхових і 20 приватних будинків, магазин, гараж, автомобіль.

Наразі правоохоронці документують наслідки атаки.

Також у ДСНС України повідомляли, що вранці росіяни обстріляли Краматорський район у Донецькій області.

"У селі Зелене в результаті ворожого удару зруйновано приватний житловий будинок, загорілися будівельні конструкції. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники витягли з-під завалів тіло загиблої жінки 1958 р.н.", - наголошується в повідомленні.

За словами рятувальників, в результаті атаки було поранено ще одну людину. Крім того, бійці ДСНС ліквідували пожежі, які сталися в результаті удару РФ.

РФ може наростити масштаб атак на Україну – думка експерта

Главред писав , що, за словами військового експерта Івана Ступака, вже в першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць.

Про це свідчить статистика. Якщо в березні 2024 року РФ за місяць запустила по нас 500 безпілотників, то в кінці грудня 2025-го вона запустила по Україні за одну ніч близько 600 безпілотників. Тому нарощування масованості ударів для Росії не є проблемою.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Київ масово атакували російські ударні безпілотники в ніч на суботу, 10 січня. У столиці працювали сили ППО. Ворожі БПЛА заходили на столицю з півночі.

Напередодні Росія здійснила черговий обстріл цивільних кораблів у порту Одеської області. Під час руху до порту Чорноморськ 9 січня ударний дрон РФ потрапив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кітс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем у межах Українського морського коридору.

В ніч на 9 січня російські окупанти, за даними Володимира Зеленського, завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки.

Читайте також:

Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Краматорска Слов'янськ ракетний удар атака дронів
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
