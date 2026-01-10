Окупанти скинули бомбу на Слов'янськ: 7 постраждалих, багато руйнувань

Зруйнування зазнали п'ять багатоповерхових і 20 приватних будинків.

Окупанти скинули бомбу на Слов'янськ / Фото: facebook.com/don.gunp

Коротко:

В результаті обстрілу поранені 5 чоловіків і 2 жінки

Правоохоронці документують наслідки атаки

Російські окупанти сьогодні , в суботу, 10 січня, скинули на Слов'янськ керовану бомбу потужністю 250 кг. В результаті удару постраждали п'ять чоловіків і дві жінки. Про це повідомляє поліція Донецької області.

"В результаті обстрілу поранені 5 чоловіків у віці від 37 до 58 років і дві жінки - 34 і 70 років. Поліцейські-парамедики надавали людям допомогу і доставляли до лікарні", - додали в повідомленні. відео дня

Крім того, руйнуванню зазнали п'ять багатоповерхових і 20 приватних будинків, магазин, гараж, автомобіль.

Наразі правоохоронці документують наслідки атаки.

Також у ДСНС України повідомляли, що вранці росіяни обстріляли Краматорський район у Донецькій області.

"У селі Зелене в результаті ворожого удару зруйновано приватний житловий будинок, загорілися будівельні конструкції. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники витягли з-під завалів тіло загиблої жінки 1958 р.н.", - наголошується в повідомленні.

За словами рятувальників, в результаті атаки було поранено ще одну людину. Крім того, бійці ДСНС ліквідували пожежі, які сталися в результаті удару РФ.

РФ може наростити масштаб атак на Україну – думка експерта

Главред писав , що, за словами військового експерта Івана Ступака, вже в першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць.

Про це свідчить статистика. Якщо в березні 2024 року РФ за місяць запустила по нас 500 безпілотників, то в кінці грудня 2025-го вона запустила по Україні за одну ніч близько 600 безпілотників. Тому нарощування масованості ударів для Росії не є проблемою.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Київ масово атакували російські ударні безпілотники в ніч на суботу, 10 січня. У столиці працювали сили ППО. Ворожі БПЛА заходили на столицю з півночі.

Напередодні Росія здійснила черговий обстріл цивільних кораблів у порту Одеської області. Під час руху до порту Чорноморськ 9 січня ударний дрон РФ потрапив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кітс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем у межах Українського морського коридору.

В ніч на 9 січня російські окупанти, за даними Володимира Зеленського, завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки.

