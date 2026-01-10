Ми в США не бачили такого лідера як Зеленський з часів Лінкольна — Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа розповів про українського президента.

Спецпредставник Трампа розповів, яке враження справив український президент / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео на YouTube

Спецпредставник Трампа розповів, яке враження справив на нього український президент

Келлог порівняв Зеленського з Лінкольном

Спецпредставник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог розповів про Володимира Зеленського, порівнявши його з Авраамом Лінкольном.

За словами Келлога, український президент дуже впертий і має свою думку.

"Зеленський — напористий сук*н син. Він впертий. У нього є своя думка. Він не боїться її висловлювати. Він знає, як користуватися ЗМІ", — Кіт Келлог.

Також спецпредставник Дональда Трампа порівняв Зеленського з одним з найвідоміших президентів США — Авраамом Лінкольном.

"Ми в Сполучених Штатах не бачили такого лідера, як він, з часів Авраама Лінкольна", - заявив Келлог.

Нагадаємо, спецпредставник США в Україні Кіт Келлог оголосив колегам про намір залишити свою посаду в січні.

Повідомляється, що посада спеціального представника президента США є тимчасовою, і такі представники повинні бути затверджені Сенатом, якщо вони хочуть продовжувати виконувати свої обов'язки після 360 днів. За словами Келлога, відповідно до чинного законодавства, його повноваження завершуються в січні.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред / Инфографика: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог стверджував, що Україні доведеться визнати тимчасово окуповані території за Росією, а їх повернення можливе лише в довгостроковій перспективі.

Водночас він підкреслив, що підхід президента США Дональда Трампа до переговорів між Україною і державою-агресором є виваженим і зосередженим на персональному діалозі.

Про особу: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку – Щит пустелі та Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів по Україні та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

