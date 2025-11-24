США допускають втрату Україною всього Донбасу: відомі терміни

У Пентагоні вважають, що наступні місяці будуть критичними для України.

Через 12 місяців уся Донецька область, ймовірно, буде під контролем РФ / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, 53 ОМБ ім. князя Володимира Мономаха.

США вважають найближчі місяці критичними

Ситуація на фронті розвивається не на користь України

У Женеві делегації США та України погодили більшість пунктів американського мирного плану

Для України наступні місяці будуть критичними, а через рік Донецька область може опинитися під контролем Росії. У такій перспективі впевнені Сполучені Штати Америки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, американські військові під час візиту до Києва минулого тижня заявили, що ситуація на фронті для України складається не на її користь. За оцінкою США, навіть через 12 місяців Донецька область може бути втрачена.

"А якщо вони нам усе [військову допомогу] обріжуть - то це може статися ще швидше", - розповів один зі співрозмовників.

Про що домовилися в Женеві

Після переговорів у Женеві делегаціям України та США вдалося узгодити більшість положень американського мирного плану, а частину суперечливих норм скоригувати. Держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч "найбільш продуктивною за всі десять місяців роботи над мирним процесом". Глава української делегації Андрій Єрмак також охарактеризував діалог як "дуже продуктивний".

За інформацією РБК-Україна, під час зустрічі вдалося узгодити питання чисельності ЗСУ, статусу Запорізької АЕС, формату обміну полоненими та повернення засуджених.

Водночас пункти щодо територій та закріплення невступу України до НАТО в Конституції вирішили винести "за дужки" для обговорення на рівні президентів - Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Зустріч може відбутися вже цього або наступного тижня, хоча конкретну дату в Женеві не погодили.

Згідно з проектом американського плану, окуповані Крим, Луганська та Донецька області де-факто визнаються російськими, а лінія фронту в Херсонській та Запорізькій областях заморожується. Водночас Росія має залишити інші захоплені території - у Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Серед інших спірних пунктів плану - скорочення чисельності Збройних сил України до 600 тисяч осіб і спільний контроль над Запорізькою АЕС.

За словами джерел РБК-Україна, під час візиту американці цікавилися, яку чисельність армії вважає необхідною українська сторона, пропонуючи альтернативу 800 тисячам замість 600 тисяч.

Питання російської мови чи церкви та обмеження озброєння в документі відсутні.

Подальший шлях плану передбачає узгодження фінальних пунктів між Україною та США, а також узгодження положень, що стосуються європейських партнерів. Після цього американські перемовники працюватимуть за схемою "батога і пряника" для переконання Росії в ухваленні узгодженого плану.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США і переговори в Женеві

Як писав Главред, 23 листопада представники Сполучених Штатів і України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч з американською делегацією була продуктивною.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що план врегулювання, розроблений Вашингтоном, налічує від 26 до 28 пунктів, залежно від версії документа, який постійно коригується після консультацій з українською стороною.

За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна і США підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ щодо завершення війни Росії та України. Україна і Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

За даними Reuters, офіційні особи США та України обговорюють можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США. Можливо, візит відбудеться вже цього тижня.

Видання Financial Times писало, що адміністрація Дональда Трампа вимагає від президента України Володимира Зеленського погодитися на умови мирної угоди до Дня подяки, тобто до 27 листопада.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін до четверга, вродовж якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

