Яким буде план закінчення війни - Зеленський анонсував важливі переговори

Юрій Берендій
28 жовтня 2025, 17:58
Зеленський повідомив, що до кінця тижня радники "Коаліції рішучих" обговорять європейський план завершення війни Росії проти України.
Зеленський зробив заяву про план закінчення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

  • Країни-члени "Коаліції охочих" у форматі радників обговорять план закінчення війни
  • Зустріч відбудеться 31 жовтня або 1 листопада

План закінчення війни Росії проти України, який готує "Коаліція рішучих" мають обговорити на рівні радників до кінця тижня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем, передає Інтерфакс-Україна.

Зеленський повідомив, що 31 жовтня або 1 листопада планують провести обговорення "європейського" плану завершення війни.

"Я думаю, найближчими днями радники наші зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п'ятницю, суботу. Будуть обговорювати риси цього плану", – сказав він.

Під час зустрічі Зеленський підкреслив, що тиск має бути спрямований виключно на агресора — Росію. Водночас він зазначив, що Україна повністю підтримує політику США щодо обмеження постачання російських енергоресурсів до інших країн.

Президент зауважив, що після запровадження американських санкцій уже надходять сигнали від європейських держав про поступове скорочення закупівель російської енергії, і до 2028 року Європа планує повністю відмовитися від неї.

Зеленський також відзначив важливість можливого досягнення домовленостей між Дональдом Трампом і Китаєм, які могли б призвести до зменшення імпорту російських енергоресурсів.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Що може змусити Росію припинити війну - думка експерта

Як писав Главред, війна в Україні може завершитися впродовж кількох місяців або до року, і вирішальну роль у цьому може відіграти позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Експерт пояснив, що якщо Пекін припинить підтримку Росії, досягне домовленостей зі США, а Північна Корея дотримуватиметься цих угод, то прогноз голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодо завершення війни за кілька місяців може виявитися цілком реалістичним.

Водночас, якщо Китай і надалі постачатиме Росії технології, обладнання та фахівців, війна може затягнутися щонайменше на рік. Така допомога, за словами Жмайла, не дасть російській економіці та військовій машині швидко впасти.

План закінчення війни - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, держави Європи спільно з Україною розробляють 12-пунктну угоду, метою якої є припинення війни, розв’язаної Росією проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані зі змістом документа. У проєкті плану передбачається закріплення лінії фронту на поточних позиціях.

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про існування європейського плану завершення війни та можливі обміни територіями з державою-агресоркою.

За його словами, Україна відкрита до дипломатичного вирішення конфлікту, однак ніколи не погодиться віддавати свої землі Росії в обмін на мир.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення.

У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

Володимир Зеленський мирне врегулювання мирні переговори





