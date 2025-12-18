'Переломний момент': в ЄС поставили крапку в питанні заморожених активів Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країни ЄС досягли згоди щодо використання заморожених російських активів для підтримки України.

https://glavred.net/world/perelomnyy-moment-v-es-postavili-tochku-v-voprose-zamorozhennyh-aktivov-rossii-10725284.html Посилання скопійоване

В ЄС поставили крапку в питанні заморожених активів РФ / Колаж: Главред, фото: European Union

Про що йдеться у матеріалі:

Туск заявив про "переломний момент" в переговорах щодо використання заморожених активів РФ

Польський прем'єр зазначив, що всі країни погодились направити ці кошти на допомогу Україні

Дискусії ще тривають

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що всі країни погодилися на використання заморожених російських активів для підтримки України. Він зазначив, що наразі ще опрацьовуються технічні аспекти цього питання. Про це він заяв в коментарі ЗМІ, передає Укрінформ.

За його словами, у питанні фінансової допомоги Україні за рахунок російських заморожених активів серед держав ЄС у Брюсселі досягнуто переломного етапу.

відео дня

"Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо, виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України",- зазначив Туск.

Туск також зазначив, що між країнами все ще ведуться обговорення, а окремі держави прагнуть максимально посилити власні гарантії. Водночас, за його словами, процес рухається в напрямку надання Україні репараційної позики, забезпеченої замороженими активами Росії.

Глава польського уряду повідомив, що зараз триває робота з переконання Бельгії у серйозності гарантій з боку інших країн ЄС.

Туск підкреслив, що використання заморожених російських активів є для Європи "потужним інструментом тиску на Росію", яких у арсеналі ЄС небагато.

За його словами, у цій ситуації ключовим є політичний аспект, оскільки існує відчуття, що Україна опинилася під тиском.

Польський прем’єр зазначив, що Європа, особливо Польща та Данія, виступає на захист України, запобігаючи зовнішньому тиску, який може наближати "варіант капітуляції". Він додав, що це завдання Європи, і Росія буде змушена визнати факт спрямування заморожених коштів на користь України.

"Це справді був би інструмент, який би певною мірою врівноважив ситуацію в переговорах між Росією та Україною. Ми б дуже хотіли, щоб Україна не була безпорадною перед різноманітним тиском, зокрема й з боку Росії. І я ще раз кажу, це в інтересах Польщі", - наголосив Туск.

Заморожені російські активи - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність до інтенсивних переговорів, спрямованих на пошук рішення щодо фінансової підтримки України. Йдеться про намір погодити виділення близько 90 мільярдів євро на потреби України протягом наступних двох років. Про це вона повідомила напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі.

Водночас, як зазначає The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп фактично відтісняє Європу на другорядну роль, посилюючи тиск на Україну з метою схилити її до несправедливого миру. Проте Європейський Союз, за оцінкою видання, все ще має вагомий інструмент впливу — близько 245 мільярдів доларів російських активів, заморожених на території ЄС, якщо наважиться скористатися цим ресурсом.

Як пише Politico, основною загрозою для єдності Європи стає не так опір окремих країн-членів, як позиція адміністрації Дональда Трампа, яка активно намагається впливати на рішення Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для надання допомоги Україні.

Інші новини:

Про персону: Дональд Туск До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред