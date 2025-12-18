Весь екіпаж загинув: розбився український Ми-24

Що відомо:
- В Україні розбився вертоліт Ми-24
- Вертоліт розбився під час виконання бойового завдання
- Внаслідок катастрофи загинув весь екіпаж
Україна втратила екіпаж вертольоту Ми-24. Сталося це під час виконання бойового завдання. Про це повідомили на сторінці 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка у фейсбук.
"Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольоту Ми-24. Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома", - йдеться у повідомленні.
Своїх рідних втратили чотири людини.
"Вічна памʼять екіпажу. Честь. Біль. Вдячність", - йдеться у повідомленні.
Воїни, які віддали життя за Україну - що відомо
Нагадаємо, у червні загинув український актор і воїн ЗСУ Юрій Феліпенко. Прощання з ним відбулося 19 червня.
У ніч на 29 червня під час масованої повітряної атаки Росії загинув льотчик F-16 Максим Устименко. Перед загибеллю пілот знищив сім цілей.
Як повідомляв Главред, 1 липня російські війська завдали ракетного удару по Гуляйполю на Запоріжжі. У результаті атаки загинули командир 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Захаревич і його заступник Дмитро Романюк.
Що відомо про Мі-24?
Мі-24 (за класифікацією НАТО — Hind, рос. Миль Ми-24, в народі — "Крокодил") — радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору. Концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію з бронетанковими та піхотними частинами під час широкомасштабного воєнного конфлікту другої половини XX століття. Став одним із символів Війни в Афганістані. Сьогодні перебуває на озброєнні низки країн, зокрема й України, пише Вікіпедія.
