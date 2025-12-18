Боксер-Мінні Маус: Усик замилував танцем на святі 1,5-річної доньки

Катерина Усик поділилася сімейним моментом.

https://glavred.net/stars/bokser-minni-maus-usik-umilil-tancem-na-utrennike-1-5-letney-docheri-10725275.html Посилання скопійоване

Олександр Усик із донькою Марією / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Усик

Ви дізнаєтеся:

Олександр Усик з'явився на новорічному ранку доньки Марії

Як виглядав боксер

Український боксер Олександр Усик відвідав новорічний ранок своєї молодшої доньки Марії, якій лише півтора року. Зворушливими кадрами поділилася дружина чемпіона Катерина Усик в Instagram.

Для маленької Марії батьки підібрали милий образ із чорного танцювального костюмчика і пишної червоної спідниці з паєтками. Боксер, який віддав перевагу розслабленому образу, все-таки не залишився без нотки свята. Його голову прикрасив чорний обруч із вушками Мінні Маус і червоним бантиком - у тон святковому вбранню доньки.

відео дня

Олександр Усик - танець із донькою / скрін із відео

"Перше новорічне свято", - підписала зворушливе відео Катерина.

Усик відповідально підійшов до батьківських обов'язків. Олександр, який на зріст практично зрівнявся з новорічною ялинкою, вирізнявся з-поміж натовпу дітлахів і педагогів і розважав Марію, дзвенячи дзвіночком. Саме він підтримував маленьку доньку під час активностей, привертав увагу, щоб вона не відчувала стрес, і дарував багато теплих обіймів.

Олександр Усик - сім'я / скрін із відео

"Було по різному", - пожартувала дружина Усика, показавши весь спектр емоцій Марії за вечір.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що в родині легендарної української артистки Софії Ротару відбулося поповнення - співачка Sonya Kay (справжнє ім'я Софія Хлябич) народила хлопчиків-близнюків. Дівчина розкрила, як назвала малюків.

Також співачка Оля Цибульська поділилася з шанувальниками трагічною новиною. Артистка розповіла, що помер її батько Павло Цибульський. Співачка не стала розкривати причину смерті Павла Цибульського, але зізналася, що вже дуже сумує за ним, прикріпивши зворушливі фото з сімейного архіву.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред