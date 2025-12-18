Боксер-Мінні Маус: Усик замилував танцем на святі 1,5-річної доньки

Ви дізнаєтеся:
Український боксер Олександр Усик відвідав новорічний ранок своєї молодшої доньки Марії, якій лише півтора року. Зворушливими кадрами поділилася дружина чемпіона Катерина Усик в Instagram.
Для маленької Марії батьки підібрали милий образ із чорного танцювального костюмчика і пишної червоної спідниці з паєтками. Боксер, який віддав перевагу розслабленому образу, все-таки не залишився без нотки свята. Його голову прикрасив чорний обруч із вушками Мінні Маус і червоним бантиком - у тон святковому вбранню доньки.
"Перше новорічне свято", - підписала зворушливе відео Катерина.
Усик відповідально підійшов до батьківських обов'язків. Олександр, який на зріст практично зрівнявся з новорічною ялинкою, вирізнявся з-поміж натовпу дітлахів і педагогів і розважав Марію, дзвенячи дзвіночком. Саме він підтримував маленьку доньку під час активностей, привертав увагу, щоб вона не відчувала стрес, і дарував багато теплих обіймів.
"Було по різному", - пожартувала дружина Усика, показавши весь спектр емоцій Марії за вечір.
Про персону: Олександр Усик
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
