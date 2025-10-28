Рус
"Не візьмемо ми Київ": хвора Симоньян раптово видала правду про війну

Христина Трохимчук
28 жовтня 2025, 17:34
50
Пропагандистка вирішила похвалитися, але щось пішло не так.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян сказала правду про війну / колаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Ви дізнаєтеся:

  • Маргарита Симоньян потрапила під кримінальне переслідування
  • Як відреагувала пропагандистка

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка виправдовує терористичне вторгнення в Україну, нібито отримала першу повістку від українського суду. Симоньян, яка зараз паралельно намагається боротися з раком, відреагувала на це у своєму Telegram, раптово розповівши неприємну правду про війну.

Пропагандистка показала повістку нібито від Шевченківського районного суду м. Києва, де її викликають як обвинувачену в посяганні на територіальну цілісність України, пропаганді війни, виправданні збройної агресії Російської Федерації та геноциді.

відео дня

Симоньян своєрідно відреагувала на запрошення відповісти за свої злочини.

Повістка Маргарити Симоньян
Повістка Маргарити Симоньян / фото: t.me/margaritasimonyan

"У Києві знову прилив оптимізму. Шлють мені повістку в суд на 30-те жовтня. Не візьмемо ми Київ до 30-го жовтня, хлопці, ну ніяк, на жаль", - засумувала пропагандистка.

Але Маргарита вирішила все-таки прикритися від звинувачень у дискредитації російської армії, тож поспішила заявити, що не виключає такої можливості в примарному майбутньому.

"А як візьмемо - так одразу з'явлюся, без усяких повісток", - заявила Симоньян.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян про окупацію Києва / Скрін з відео: youtube.com

Але незважаючи на такий обережний оптимізм, зовсім не факт, що головна пропагандистка РФ доживе до такого результату, адже її канал останнім часом дедалі більше наповнюється песимістичними постами про лікування раку. Симоньян вже заявила, що перенесла операцію і хіміотерапію, а її майбутнє залишається туманним.

Раніше Главред повідомляв, що кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нещодавно поховала свого чоловіка-путініста Тиграна Кеосаяна після тривалої коми, продовжує інформувати росіян про перебіг свого онкологічного захворювання.

Також кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян розповіла про стан свого здоров'я. Вона зізналася, що перенесеної операції виявилося недостатньо для одужання, і хвороба перейшла на нову стадію.

Про персону: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.

Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Маргарита Симоньян новини шоу бізнесу
Пугачова і Галкін обрали нову країну - куди вони переїжджають

09:49

Росіяни вдарили по Чернігівщині: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та базу відпочинкуФото

09:34

Чому 29 жовтня не можна з сумом дивитися в дзеркало: яке церковне свято

