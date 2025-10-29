Трамп заговорив про завершення війни в Україні і 'теплі стосунки' з Путіним

Президент США переконаний, що війна між Україною та Росією неминуче буде врегульована.

Трамп розповів про стосунки з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Що сказав Трамп:

Війна РФ проти України буде врегульована

Теплі стосунки з Путіним мали б спростити завершення війни

Війна в Україні єдина нерозв’язана серед восьми, які США завершили

Війна між Україною та Росією неминуче буде врегульована. "Теплі стосунки" з російським лідером Володимиром Путіним мали б призвести до найпростішого її завершення. Про це заявив президент США Дональд Трамп на саміті керівників країн АТЕС.

"Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований - Росія та Україна", - заявив він.

Трамп додав, що, незважаючи на складнощі, війна завершиться.

"Я думав, з цим буде найпростіше - через мої теплі стосунки з президентом (російським лідером Володимиром - ред.) Путіним. Виявилось не все так просто. Але все одно - це буде зроблено", - наголосив президент США.

Також Трамп вкотре заявив, що припиняти війни йому допомагає торгівля.

"За вісім місяців ми зробили вісім (угод про завершення воєн - ред.). Я думаю, інше теж вийде. Я дійсно так вважаю. Я думав, що це буде одне з найлегших. Хто б міг подумати, що ми встановили мир на Близькому Сході, але не в Росії та Україні?" - додав він.

Коли може завершитися війна - думка експерта

Військовий аналітик та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що війна між Росією та Україною, ймовірно, триватиме щонайменше до кінця 2025 року. На його думку, ресурси Росії дозволять вести бойові дії до літа 2026 року.

"Я вважаю, що активні бойові дії можуть завершитися в середині наступного року. Водночас існує невелика ймовірність, що перемир’я буде досягнуто вже цього року", - зазначив експерт.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський повідомив, що Трамп визнав єдиним прийнятним для України компромісом зупинку бойових дій по нинішній лінії фронту. На позицію президента США вплинули удари РФ по Харкову, безуспішність Путіна на фронті та деструктивні заяви з Москви.

Після випробування російської ракети "Буревісник" Трамп закликав Путіна зосередитися на завершенні війни в Україні замість ракетних запусків. Він також нагадав про ядерну зброю США, зокрема потужні підводні човни біля російського узбережжя.

Крім цього, Трамп натякнув на можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

