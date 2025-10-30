Трамп і Сі Цзіньпін домовилися щодо питання війни в Україні - перші подробиці

Американський президент стверджує, що Китай погодився на спільну роботу з урегулювання війни.

Трамп домовився із Сі Цзіньпіном закінчити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп поговорив із Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації. Відео з його заявою розлетілося в Мережі.

"Ми з Сі довго говорили про Україну, будемо працювати. Ми погодилися, що обидві сторони загрузли в боротьбі, і іноді доводиться дозволяти їм воювати, божевільні. Сі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити", - сказав Трамп.

Трамп також акцентував увагу на тому, що Китай уже давно купує російську нафту. Однак він не обговорював це питання з Сі Цзіньпіном. Головним питанням було завершення війни в Україні.

"Ми обговорювали спільну роботу, щоб закінчити цю війну. Знаєте, це не стосується Китаю, це не стосується нас. І я хотів би, щоб це було зроблено на основі того, що я не хочу бачити шість, сім, вісім тисяч молодих людей, в основному молодих солдатів, загиблими. Це нам нічого не коштує. Насправді ми заробляємо гроші, і я навіть не хочу говорити про гроші. Мені не важливо заробляти в цьому випадку. Але знаєте, ми постачаємо зброю НАТО, вони купують за повною ціною, купують зброю, віддають комусь, але, я думаю, в основному віддають Україні. І ми обговорювали все", - каже президент США.

Він також підсумував, що намагатиметься закінчити війну між РФ та Україною.

Як писав Главред, наразі немає підстав очікувати раптового або швидкого завершення бойових дій, зазначив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, швидке припинення війни малоймовірне, адже Росія не може дозволити собі зупинити військові дії.

"Найімовірніший сценарій завершення війни - це, на мою думку, поступове загасання боїв на лінії фронту і припинення обстрілів нашого тилу, коли Росія досягне розуміння, що є паритет, і у відповідь на її удари, по ній б'ють так само", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв під час інвестиційної конференції в Саудівській Аравії заявив, що війна Росії проти України може завершитися протягом року.

Видання Bild зазначає, що цієї зими російські війська, ймовірно, прагнуть використати холод як ще один інструмент у війні, завдаючи прицільних ударів по ключових енергетичних об'єктах, вугільних електростанціях, газосховищах і підстанціях, щоб позбавити мільйони українців тепла і світла.

Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, заявив, що війна між Україною і Росією неминуче буде врегульована, і, на його думку, "теплі відносини" з Путіним могли б сприяти найпростішому її завершенню.

