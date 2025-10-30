Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Трамп і Сі Цзіньпін домовилися щодо питання війни в Україні - перші подробиці

Ангеліна Підвисоцька
30 жовтня 2025, 09:05
509
Американський президент стверджує, що Китай погодився на спільну роботу з урегулювання війни.
Трамп, Путин, Си Цзиньпин
Трамп домовився із Сі Цзіньпіном закінчити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп поговорив із Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації. Відео з його заявою розлетілося в Мережі.

"Ми з Сі довго говорили про Україну, будемо працювати. Ми погодилися, що обидві сторони загрузли в боротьбі, і іноді доводиться дозволяти їм воювати, божевільні. Сі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити", - сказав Трамп.

Трамп також акцентував увагу на тому, що Китай уже давно купує російську нафту. Однак він не обговорював це питання з Сі Цзіньпіном. Головним питанням було завершення війни в Україні.

відео дня

"Ми обговорювали спільну роботу, щоб закінчити цю війну. Знаєте, це не стосується Китаю, це не стосується нас. І я хотів би, щоб це було зроблено на основі того, що я не хочу бачити шість, сім, вісім тисяч молодих людей, в основному молодих солдатів, загиблими. Це нам нічого не коштує. Насправді ми заробляємо гроші, і я навіть не хочу говорити про гроші. Мені не важливо заробляти в цьому випадку. Але знаєте, ми постачаємо зброю НАТО, вони купують за повною ціною, купують зброю, віддають комусь, але, я думаю, в основному віддають Україні. І ми обговорювали все", - каже президент США.

Він також підсумував, що намагатиметься закінчити війну між РФ та Україною.

Який найреалістичніший сценарій закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, наразі немає підстав очікувати раптового або швидкого завершення бойових дій, зазначив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, швидке припинення війни малоймовірне, адже Росія не може дозволити собі зупинити військові дії.

"Найімовірніший сценарій завершення війни - це, на мою думку, поступове загасання боїв на лінії фронту і припинення обстрілів нашого тилу, коли Росія досягне розуміння, що є паритет, і у відповідь на її удари, по ній б'ють так само", - резюмував він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв під час інвестиційної конференції в Саудівській Аравії заявив, що війна Росії проти України може завершитися протягом року.

Видання Bild зазначає, що цієї зими російські війська, ймовірно, прагнуть використати холод як ще один інструмент у війні, завдаючи прицільних ударів по ключових енергетичних об'єктах, вугільних електростанціях, газосховищах і підстанціях, щоб позбавити мільйони українців тепла і світла.

Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, заявив, що війна між Україною і Росією неминуче буде врегульована, і, на його думку, "теплі відносини" з Путіним могли б сприяти найпростішому її завершенню.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Сі Цзіньпін вторгнення Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Укренерго вводить графіки погодинних вимкнень світла: як довго не буде електроенергії

Укренерго вводить графіки погодинних вимкнень світла: як довго не буде електроенергії

09:12Україна
Трамп і Сі Цзіньпін домовилися щодо питання війни в Україні - перші подробиці

Трамп і Сі Цзіньпін домовилися щодо питання війни в Україні - перші подробиці

09:05Політика
За 60 днів з України виїхали 100 тисяч молодих чоловіків - The Telegraph

За 60 днів з України виїхали 100 тисяч молодих чоловіків - The Telegraph

08:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Хто був справжнім князем "всія Русі" та про що мовчать у Москві — розкрито секрет

Хто був справжнім князем "всія Русі" та про що мовчать у Москві — розкрито секрет

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

Китайський гороскоп на сьогодні 30 жовтня: Кроликам - втрата, Зміям - страх

Китайський гороскоп на сьогодні 30 жовтня: Кроликам - втрата, Зміям - страх

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

18-річний син Марічки Падалко та Єгора Соболєва вирішив мобілізуватися - деталі

18-річний син Марічки Падалко та Єгора Соболєва вирішив мобілізуватися - деталі

Останні новини

09:22

"Процес почнеться негайно": Трамп оголосив про початок випробувань ядерної зброї

09:12

Укренерго вводить графіки погодинних вимкнень світла: як довго не буде електроенергіїФото

09:05

Трамп і Сі Цзіньпін домовилися щодо питання війни в Україні - перші подробиці

08:57

"Який молодий": Ксенія Мішина показала рідкісне фото свого батька

08:32

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
08:26

За 60 днів з України виїхали 100 тисяч молодих чоловіків - The Telegraph

08:10

Росія прорахувалася: чому спроби знищити енергетику України стали черговою Чорнобаївкою для РФПогляд

07:05

В Україні ввели графіки вимкнення світла: росіяни били по енергетиці

06:41

В Україні перебої зі світлом: регіони під атакою крилатих ракет та Кинджалів

Реклама
06:10

Зло має бути знищене: про співчуття російським окупантамПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках чоловіка з ноутбуком за 75 сек

05:06

Гороскоп на завтра 31 жовтня: Тельцям - зрив планів, Близнюкам - удача

04:30

Відкриються двері достатку: чотирьом знакам зодіаку доля готує сюрприз

04:18

Масова атака балістикою по Запоріжжю: у місті пролунала серія вибухівФото

04:00

"Ніколи в житті": дружина Віктора Павліка розповіла про проблеми з їхнім сином

03:40

Кінець цивілізації: вчені ошелешили несподіваним прогнозом

02:35

Фронтмен Maneskin Даміано Давід уперше одружується - ЗМІ

02:32

"У росіян був сильний запал": як підрив дамби в Бєлгороді вплинув на хід боїв

02:27

"Шахеди" над Україною, "Тушки" в повітрі: коли очікувати можливі пуски ракет

02:03

Дві фази мирного плану ЄС для України: ЗМІ дізналися подробиці

Реклама
01:30

Майкл Дуглас не втомлюється нагадувати про війну в Україні - як актор підтримав нашу країну

00:56

"Я програв багато матчів, але...": Туран розповів, що зламало гру "Шахтаря"

00:20

Частина українців зможе отримати 15 тисяч гривень: деталі від Свириденко

29 жовтня, середа
23:54

Продукти знову дорожчають: які ціни та коли неприємно здивують українців

23:45

"Не має бути чоловіка поруч": Тіна Кароль заговорила про нове заміжжя

23:21

Захист за пару годин: простий "дихаючий" спосіб укриття троянд на зимуВідео

22:56

РФ вибрала дві стратегічні ділянки: Зеленський про "найгарячіші" точки фронтуВідео

22:02

Які сім речей можуть передбачити коти - відповідь здивує багатьохВідео

21:39

Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

21:35

Трубочист виявив у димоході шокуючу знахідку: "причина" забитої труби полетілаВідео

21:25

Несподіване місце в будинку: одяг і постільна білизна висохнуть в одну мить

21:17

Прийдуть біди і почнеться "чорна смуга": суворі прикмети на свято 30 жовтня

21:13

Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України та вже знайшов йому заміну

21:11

"Уже не відрізнити": дочка Ані Лорак стала її копією

20:38

"Він її вибрав": учасниця "Холостяка" злила правду про Цимбалюка

20:27

Цукор у бензобаку: механік розкрив всю правду про "солодку диверсію"

20:21

"Злив секретних карт" полковником ЗСУ: у Генштабі зробили важливу заяву

20:21

Кубок України: "Динамо" і "Шахтар" визначили чвертьфіналіста змагання

19:56

Успіх і духовне зростання: який ваш кармічний шлях за датою народження

19:53

"Доведеться": відома доля дітей Галкіна і Пугачової

Реклама
19:50

"Тисяча порізів" на Дніпровському напрямкуПогляд

19:48

Чи зможе Трамп закінчити війну Росії проти України - Венс зробив зізнання

19:28

РФ вибрала цілі для нових ударів: "Флеш" назвав, які міста під загрозоюВідео

19:23

Від -3 до +18 градусів: синоптики здивували прогнозом зі снігом, дощами та сонцем

19:17

Популярний осінній овоч різко "додав" у ціні: яка нині вартість кілограма

19:10

Україна знає, як зробити боляче Росії: чи час Москві почати нервуватиПогляд

19:04

Земля досягла своєї першої переломної точки - що зміниться для людства далі

19:03

Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

18:53

"Захоплювалися тобою": помер видатний військовий диригент Ансамблю ЗСУ

18:39

РФ підтягує "еліту" до Покровська: експерт розповів про ситуацію в місті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Святкове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти