"Війна може закінчитись раніше": Зеленський пояснив слова Туска про плани України

Зеленський наголосив, що ключовим завданням союзників є забезпечення фінансової підтримки України та використання заморожених активів Росії.

https://glavred.net/war/voyna-mozhet-zakonchitsya-ranshe-zelenskiy-obyasnil-slova-tuska-o-planah-ukrainy-10710266.html Посилання скопійоване

Зеленський пояснив заяву Туска про терміни закінчення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Країни Заходу готові стабільно допомагати Україні ще 2-3 роки

Війна Росії проти України може закінчитись раніше

Європа надіслала сигнал Путіну

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 27 жовтня, коментуючи заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про готовність України воювати з Росією ще 2–3 роки, пояснив, що йдеться насамперед про фінансову підтримку та використання заморожених російських активів. Про це повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що така заява пов’язана з питанням фінансової стабільності та використання заморожених активів РФ.

відео дня

"Я їм сказав (європейським партнерам - ред.) ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма - 2-3 роки. Давайте акцептуємо, що 2-3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні. Війна може закінчитись раніше, але все одно потрібні гроші на відновлення. І потрібно, щоб військовий знав, що у нього є заробітна плата", - пояснив президент.

За словами Зеленського, наразі невідомо, чи може російський диктатор Володимир Путін після завершення війни знову розпочати агресію, тому важливо мати чітке розуміння стабільної підтримки України ззовні.

Глава держави підкреслив, що заморожені активи Росії планується спрямувати або на придбання зброї, або на відновлення країни — залежно від того, як розвиватиметься війна. Якщо бойові дії завершаться найближчим часом, кошти підуть на відбудову, якщо ж війна триватиме — вони будуть використані на потреби оборони.

Президент додав, що найстрашніше для Путіна — це сигнал з Європи, що Україну не зламають фінансово.

Він пояснив, що це демонструє Москві безглуздя війни, бо ні Україна, ні її партнери "не здадуться".

За словами Зеленського, ухвалене рішення по заморожених активах неможливо буде скасувати навіть у разі зміни політичної кон’юнктури в країнах Великої сімки — будь-який наступник не зможе зупинити транші, які надходитимуть в Україну.

Також за словами Зеленського жоден іноземний лідер не зможе вказувати Україні на цільове призначення цих коштів. Вони можуть піти "на зброю чи на ще щось", що президент України назвав політичною перемогою

Він також назвав ідею використання цих активів привабливою та перспективною для практичної реалізації.

"Треба дотиснути. Там є кілька скептиків, хтось боїться ризиків, хтось просто боїться, але таких небагато", - резюмував глава держави.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, продовження війни проти України для російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна є питанням його політичного й фізичного виживання. Саме тому не слід сподіватися на раптове чи швидке завершення бойових дій. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. На його думку, Росія просто не може дозволити собі зупинити війну, тому швидкого її завершення очікувати не варто.

"Найбільш ймовірний сценарій завершення війни – це, на мою думку, поступове загасання боїв на лінії фронту і припинення обстрілів нашого тилу, коли Росія досягне розуміння, що є паритет, і у відповідь на її удари, по ній б'ють так само", - резюмував він.

Війна Росії проти України - останні заяви Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна дедалі результативніше завдає ударів по ключових об’єктах на території держави-агресорки. Вагому частку цих успіхів забезпечує зброя власного виробництва. Зокрема, Україна вже провела бойові випробування ракети "Фламінго". Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський також зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін робитиме все можливе, аби уникнути особистої зустрічі з ним.

Крім того, глава держави повідомив, що у Покровську тривають запеклі бої. Це місто є основною ціллю російських військ, які готувалися до його захоплення ще торік. За словами президента, у місті зараз перебуває близько двох сотень окупантів, розосереджених у різних локаціях.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред