Після "мирного турне" Орбан просить у ЄС поблажку для Путіна: у Bild дізналися деталі

Угорський прем'єр написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю після свого "мирного турне".

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Орбан просив ЄС відновити дипломатичні відносини з РФ - Bild / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після свого "мирного турне", під час якого він відвідав Україну, РФ, Китай і США, запропонував голові Європейської ради Шарлю Мішелю відновити дипломатичні відносини з Росією.

Як пише німецьке видання Bild, Орбан написав Мішелю листа, в якому навів свою "коротку оцінку" нещодавніх переговорів з лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та американським політиком Дональдом Трампом і додав деякі пропозиції.

Зокрема, угорський прем'єр вважає, що "інтенсивність військового конфлікту" в Україні "в найближчому майбутньому радикально посилиться".

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У своєму листі Орбан закликає провести переговори з Китаєм про "мирну конференцію", відновити дипломатичні відносини з Росією та почати "політичний наступ" на країни Глобального Півдня, чию "повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні".

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Також Орбан розповів про свої переговори з Трампом і розкритикував чинного президента Джо Байдена, який, як стверджує прем'єр-міністр Угорщини, "не в змозі змінити нинішню повоєнну політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику".

Також у листі озвучив упевненість, що після перемоги на виборах Трамп "не чекатиме на свою інавгурацію, а буде готовий негайно виступити як мирний посередник", бо нібито "має для цього детальні та обґрунтовані плани".

Водночас Орбан попереджає, що перемога Трампа на виборах дорого коштуватиме ЄС.

"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України", - заявив він.

"Мирне турне" Віктора Орбана - що відомо

2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан.

Під час переговорів Зеленський та Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.

5 липня Орбан відвідав із несподіваним робочим візитом Москву, де провів тригодинні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Путін на прес-конференції після переговорів з Орбаном зробив цинічну заяву про завершення війни проти України, вимагаючи, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей.

Орбан визнав, що позиції Росії та України дуже відрізняються, але пообіцяв продовжувати свої зусилля з урегулювання російсько-української війни.

Після зустрічі з російським диктатором Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що Путін упевнений у поразці України. Лист датовано 5 липня і надіслано з Азербайджану, куди Орбан вирушив після візиту до РФ.

У листі Орбан пояснив, що під час поїздок в Україну і Росію не виступав від імені всього Євросоюзу, а лише хотів дізнатися про позиції воюючих сторін.

8 липня Орбан також відвідав голову Сі Цзіньпіна в Китаї.

11 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив на зустріч із Дональдом Трампом.

Після зустрічі з Трампом Орбан заявив, що обговорив з експрезидентом США шляхи досягнення миру.

"Хороша новина дня: він збирається розв‘язати цю проблему", - повідомив прем'єр Угорщини.

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