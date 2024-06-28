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"Умови щодо України неприйнятні: Трамп не підтримав "мирний" план Путіна

Анна Ярославська
28 червня 2024, 07:57
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Спочатку Трамп ухилився від відповіді на запитання журналістки про "мирний план" Путіна, але згодом йому все ж таки довелося озвучити свою думку.
Доналтд Трамп, Володимир Путін, дебати у США
Умови Путіна щодо України неприйнятні, сказав Дональд Трамп / Колаж: Главред, фото: скріншот CNN, сайт Кремля

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними". Про це він сказав під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом.

Спочатку Трамп ухилився від відповіді на запитання журналістки про "мирний план" Путіна, однак згодом вона знову запитала: "Чи прийнятні для вас умови Путіна?", передає CNN.

"Ні, вони (пропозиції Путіна - ред.) неприйнятні", - відповів Трамп.

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При цьому колишній глава Білого дому знову повторив свої заяви про те, що закінчить війну в Україні, якщо буде переобраний. Однак політик не надав жодної конкретики щодо того, як він збирається це зробити.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Інші заяви Трампа під час дебатів із Байденом

Під час першого раунду теледебатів Байдена і Трампа політик-республіканець дорікнув чинному президенту США, що коли Зеленський приїжджає до Америки, то повертається з 60 млрд доларів "у кишені". На думку Трампа, "це треба припинити".

Експрезидент розкритикував Байдена за хаос у виведенні військ з Афганістану, стверджуючи, що саме це стало причиною агресії Путіна проти України.

"Хочу сказати, що Росія забрала багато земель за Обами і Байдена. При мені - ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не повинна була починатися, а тепер він (Путін, - ред.) захопить Україну", - заявив республіканець.

Трамп також заявив, що через "погану позицію" Байдена "Україна не виграє війну".

"Байден завів нас у погану позицію з Україною та Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена", - додав він.

"Мирний" план Путіна

Російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І лише в такому разі Москва нібито подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна, зроблені на тлі першого дня Саміту миру, суперечать не лише статуту ООН, а й здоровому глузду. Під час другого пленарного засідання Салліван наголосив на неприпустимості реалізації висунутих Росією вимог.

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