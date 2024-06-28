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"Україна не виграє війну": Трамп зробив скандальну заяву на дебатах із Байденом

Анна Ярославська
28 червня 2024, 07:11
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Під час першого раунду теледебатів перед виборами президента США між Трампом і Байденом виникла перепалка, коли вони торкнулися питання війни РФ в Україні.
Трамп, Байден
У США пройшов перший раунд теледебатів Байдена і Трампа / Фото: скріншот відео WSJ

У США в штаб-квартирі CNN в Атланті відбулися дебати між президентом США Джо Байденом і ймовірним кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. Перша теледуель Байдена і Трампа перед виборами президента в листопаді тривала 90 хвилин. Опоненти не потиснули один одному руки, коли вийшли на сцену. Під час дебатів між ними виникла перепалка, коли вони торкнулися питання війни Росії проти України.

Зазначимо, востаннє Трамп і Байден зустрічалися на дебатах 2020 року - тоді вони не потиснули один одному руки через протокол Covid-19.

Як пише CNN, перед дебатами двоє давніх помічників Байдена сказали, що очікують, що Байден "найімовірніше" не простягне руку, причому один із них сказав: "Це не обов'язково: він не повинен був цього робити у 2020 році, навіщо змінювати це зараз"?

відео дня

Дебати почалися з обговорення економіки. Зокрема Байден зазначив, що економіка процвітає і навряд чи ситуація колись була кращою, хоча "є над чим працювати". Своєю чергою, Трамп наполягав, що "економіка зазнає краху" і в ній повний безлад.

Війна в Україні - заяви Трампа

Зокрема, Трамп заявив, що "якби в нас був справжній президент (таким чином, він натякнув на Байдена, - ред.), Путін ніколи б не вторгся в Україну".

Крім того, Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Також Трамп дорікнув Байдену в тому, що коли президент України Володимир Зеленський приїжджає до США, то повертається з 60 млрд доларів "у кишені". На думку Трампа, "це треба припинити".

Експрезидент США також розкритикував Байдена за хаос у виведенні військ з Афганістану, стверджуючи, що нібито саме це стало причиною агресії Путіна проти України.

"Хочу сказати, що Росія забрала багато земель за Обами і Байдена. При мені - ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не повинна була починатися, а тепер він (Путін, - ред.) захопить Україну", - заявив республіканець.

Трамп також заявив, що Байден веде США до третьої світової війни. За його словами, через "погану позицію" Байдена "Україна не виграє війну".

"Байден завів нас у погану позицію з Україною та Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена", - додав він.

Заяви Байдена про війну в Україні

Зі свого боку, Байден назвав Путіна військовим злочинцем.

"Йому (Путіну, - ред.) потрібна вся Україна", - підкреслив він.

Байден різко засудив свого опонента за його висловлювання про те, що російський диктатор може атакувати де завгодно, якщо союзники по НАТО не збільшать свій оборонний бюджет.

"Трамп хоче, щоб США вийшли з НАТО. Але сила в наших альянсах. Ми б не могли уникнути великої війни в Європі, якби не наше союзництво", - заявив президент-демократ.

Також Байден наголосив, що Путін у своїй агресії не зупиниться на агресії проти України, згадавши, зокрема, Польщу, Білорусь і країни НАТО.

"Як ви думаєте, що станеться з Польщею", - запитав він, висловивши побоювання, що війна може поширитися і на країни Північноатлантичного альянсу.

Мирний план Трампа

Два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

Згідно зі складеним планом, у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо Київ відмовиться від переговорів США. Водночас Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Пізніше у штабі Трампа заявили, що в разі обрання президентом США пріоритетом його зовнішньої політики буде завершення війни в Україні.

У штабі називають Трампа "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і наголошують, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи мирний план Трампа, заявив, що план припинення війни РФ в Україні - яким би він не був - має базуватися на міжнародному праві, а мир має бути справедливим.

За словами Подоляка, війна не може закінчитися без притягнення Росії до відповідальності. Адже, за його словами, заморозити війну на нинішніх лініях фронту було б "дивно", бо саме Москва порушила міжнародне право і перебуває на українській території.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

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