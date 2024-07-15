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Орбан догрався з "мирними" вояжами: в ЄС можуть організувати бойкот - Politico

Анна Косик
15 липня 2024, 10:01
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Представники країн ЄС можуть організувати власний саміт, щоб таким чином висловити протест Угорщині у відповідь на візити Орбана в Україну, Росію та Китай.
ЕС, Орбан
В ЄС готують бойкот у відповідь на "мирні" вояжі Орбана / Колаж: Главред, фото: flickr

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу можуть продемонструвати своє невдоволення неузгодженою зовнішньополітичною діяльністю Віктора Орбана шляхом ігнорування саміту очільників МЗС, який пройде в Угорщині 28-29 серпня.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, в ЄС можуть провести власний саміт у вказані дати, адже після "мирних" вояжів очільника угорського уряду в Україну, Росію та Китай, багато глав МЗС шукали спосіб "уникнути ролі реквізиту" на угорському саміті.

На їхню думку, цей захід може перетворитися на чергове пропагандистське шоу Орбана. Тому три європейські дипломати розповіли виданню, що топдипломат ЄС Жозеп Боррель одночасно із самітом скличе "офіційну" раду міністрів закордонних справ.

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"Якщо в той же день відбудеться офіційна рада міністрів закордонних справ, організована високим представником (Боррелем – Главред), міністри не зможуть поїхати до Будапешта", – пояснив один із дипломатів.

Інше джерело видання додало, що бойкотом зустрічі, організованої Угорщиною, міністри закордонних справ хочуть послати чіткий сигнал, що представники Будапешту не говорять від імені Європейського Союзу.

План бойкоту вже неофіційно обговорювали представники декількох країн ЄС, зокрема Франція і Німеччина. Іншим представникам країн-членів Євросоюзу план представлять у середу, 17 липня.

Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Реакція ЄС на "мирний" вояж Орбана

Напередодні міністерка з питань Європи уряду Швеції Джессіка Росвалл заявила, що її уряд не братиме участь у міністерських засіданнях, які в ЄС буде очолювати Угорщина на знак протесту.

Раніше повідомлялось, що після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до країни-агресора Росії лідери Європейського Союзу збирають спільну відповідь на його дипломатію, що суперечить договорам блоку.

Нагадаємо, в ЄС заявили, що премʼєр Угорщини Віктор Орбан своїми візитами в Україну, Москву і Китай фактично "вбив" головування своєї країни у Раді ЄС, його і так тимчасовий новий статус можуть скасувати.
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