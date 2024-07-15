У ЄК дали Орбану "ляпаса" за братання з Путіним: офіційна заява

Орбан відвідав Росію та Китай і зустрівся з Трампом, зловживаючи своїм новим тимчасовим статусом у Євросоюзі.

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Орбан хоче отримати роль посередника між Україною, США, РФ і Китаєм / Колаж: Главред, фото: flickr

Єврокомісія озвучила санкції проти премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який, уже головуючи у Раді Європи, здійснив низку вояжів у Росію та Китай.

Зокрема, як зауважив речник Єврокомісії Ерік Мамер у соцмережі Х (Twitter), через дії Орбана голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була вимушена переглянути рівень представництва на засіданнях під головуванням Угорщини.

Вказується, що Єврокомісію буде представлено на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань Ради.

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Понад те, Урсула фон дер Ляєн також скасувала запланований візит колегії до Угорщини.

"Мирний план" Віктора Орбана 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні. Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів. "Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

Віктор Орбан - санкції проти угорського премʼєра

Як писав Главред з посиланням на Politico, премʼєр Угорщини Віктор Орбан фактично "вбив" головування своєї країни у Раді ЄС, його і так тимчасовий новий статус можуть скасувати. Посли ЄС на зустрічі у середу, 10 липня, повинні були обговорити статус Орбана і його нещодавні візити у Росію та Китай.

До слова, на зустрічі з Зеленським Орбан висунув пропозицію "мирного врегулювання" з Росією шляхом припинення вогню з українського боку. Нагадаємо, сам Зеленський відкинув "варіант миру" від Угорщини.

Після цього Орбан у режимі "таємно" вирушив до Москви на зустріч з Путіним. На що в Україні та у ЄС відповіли доволі гостро. До прикладу, голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що в Орбана не було мандата від Євросоюзу на поїздку в РФ.

Після цього він зʼявився у Китаї, назвавши КНР "ключовою силою у створенні умов для миру" в російсько-українській війні.

За оцінкою експертів, Орбан, користуючись своїм тимчасовим статусом особи, яка головує в Євросоюзі, найімовірніше, прагнутиме стати посередником між Росією, США та Китаєм.

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