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Після Києва африканська делегація відвідала РФ: про що говорили з Путіним

Анна Ярославська
18 червня 2023, 07:40 оновлено 18 червня, 08:02
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Поїздка Рамафоси до РФ стала продовженням африканської миротворчої місії після "конструктивних дискусій" з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Володимир Путін, Сиріл Рамафоса
Володимир Путін і Сиріл Рамафоса зустрілися в РФ 17 червня / Фото: kremlin.ru

У суботу, 17 червня, після візиту до Києва делегація лідерів країн Африки прибула до Санкт-Петербурга для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. З кремлівським диктатором вони говорили про "мирний план" для України. Про це повідомили в пресслужбі президента ПАР Кирила Рамафоси.

Зазначається, що ця поїздка до Росії стала продовженням африканської миротворчої місії після "конструктивних дискусій" з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

У Санкт-Петербург Рамафоса прибув разом з президентами Замбії, Коморських островів і Сенегалу і главами урядів Республіки Конго, Єгипту й Уганди.

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Метою їхніх переговорів з Путіним було "знайти шлях до миру в 16-місячному конфлікті між Україною та Росією, який таким чином спричинив за собою руйнівні економічні наслідки, людські жертви і глобальну нестабільність".

В ході зустрічі з президентом РФ африканські лідери озвучили свої пропозиції з приводу миру в Україні.

"Ми хотіли б постаратися послужити посередниками в досягненні миру між Росією та Україною. Ми б хотіли запропонувати вам 10 пунктів", – говорив Рамафоса.

Президент ПАР підкреслив, що через війну війни, розв'язану РФ, африканський континент відчуває негативні наслідки у сфері економіки: там суттєво зросли ціни на енергоносії та добрива, а також на продовольчі товари. Він закликав зняти всі перешкоди з реалізації "зернової угоди".

Російський диктатор сказав, що знає про пропозиції країн Африки щодо врегулювання війни в Україні. Він заявив, що Росія відкрита для діалогу з усіма, хто виступає за мир.

Візит африканської делегації до Києва

У п'ятницю, 16 червня, в Україну прибув Сиріл Рамафоса - президент Південно-Африканської Республіки. У день візиту країна-агресор РФ вдарила по Україні ракетами "Кинджал" і "Калібр".

Під час повітряної тривоги і ракетного удару РФ по Києву 16 червня африканські лідери спускалися в укриття.

У свою чергу, представник президента ПАР Вінсент Магвенья поставив під сумнів факт удару РФ по Києву.

"Як не дивно, ми не чули ні сирен, ні вибухів. Програма Африканської мирної місії виконується за планом", - написав Магвенья у Twitter.

16 червня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, Президентом Південно-Африканської Республіки Сірілом Рамафосою, Президентом Республіки Сенегал Макі Саллем, Президентом Республіки Замбія Хакаїнде Хічілімою та Прем'єр-міністром Арабської Республіки Єгипет Мустафою Мадбулі, які прибули в нашу країну з візитом.

У зустрічі також взяли участь спеціальні представники президентів Республіки Конго Флоран Нтсіба та Республіки Уганда Рухакана Ругунда.

Зеленський акцентував, що припинення російського терору і виведення російських військ з усієї території України – це єдине, що здатне зупинити цю війну.

"Україні та всьому світу не потрібні ані "заморожені" конфлікти, ані війни, що тліють. Мир потрібен", - заявив український президент.

Під час зустрічі в Києві Зеленський презентував лідерам африканських країн українську формулу миру і поінформував про те, як конкретні пункти формули призведуть до відновлення повної безпеки для України і всіх інших держав і народів, які так чи інакше страждають від наслідків російської агресії.

Інші новини:

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