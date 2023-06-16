У Києві пролунав потужний вибух, РФ атакувала балістикою: всі подробиці

У п'ятницю, 16 червня, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Україну. Майже по всій території країни оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах повідомили про запуск ракет "Калібр" з Чорного моря. Пізніше там уточнили, що є ризик застосування окупантами балістичної зброї.
Масований ракетний удар відбувався під час візиту в Україну президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоса, який приїхав з мирними ініціативами.
13:07 - У Повітряних силах уточнили, що близько 11.00 16 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". Напрямок атаки – Київщина.
Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр". Крім того, знищено два ворожі розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.
12:30 - Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов уточнив у Telegram, що внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Зайнялась пожежа. Є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС.
Станом на 12:26 інформація щодо жертв чи руйнувань не надходила. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються, повідомили у КМВА. Начальник Київської міської адміністрації Сергій Попко попередив, що існує велика ймовірність повторних ракетних атак найближчим часом, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
12:23 - У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, під час атаки знищено:
- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 2 розвідувальних БпЛА.
11:40 - Попередження від Повітряних сил: "Київ і область - в укриття. Балістика!"
11:38 - Вибух у Подільському районі столиці. До Києва ще летять ракети, повідомив мер Кличко.
11:32 - У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
11:31 - У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО в області.
10:50 - У Повітряних силах України заявили, що зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Кілька ракет прямують на північ. Українців закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Ракетні та дронові удари РФ по Україні
У ніч на середу, 14 червня, в Одесі прогриміли вибухи - російські окупаційні війська атакували місто крилатими ракетами.
Загинули троє працівників складу торгової мережі, куди влучила російська ракета, поранено 7 осіб. Також вибухами пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, ЖК, заклади харчування та магазини, ще 6 людей поранено.
У ніч на 13 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. Найбільше під ударом опинився Кривий Ріг. Один з ворожих ударів припав на Багатоквартирний п'ятиповерховий будинок. 12 людей загинули. 38 - постраждали.
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