У Києві пролунав потужний вибух, РФ атакувала балістикою: всі подробиці

Масований ракетний удар відбувався на фоні візиту в Україну президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоса.

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РФ атакувала Україну ракетами / ​Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/andrii_nebytov ​

У п'ятницю, 16 червня, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Україну. Майже по всій території країни оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах повідомили про запуск ракет "Калібр" з Чорного моря. Пізніше там уточнили, що є ризик застосування окупантами балістичної зброї.

Масований ракетний удар відбувався під час візиту в Україну президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоса, який приїхав з мирними ініціативами.

13:07 - У Повітряних силах уточнили, що близько 11.00 16 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". Напрямок атаки – Київщина.

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Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр". Крім того, знищено два ворожі розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Знищено шість "Кинджалів" та шість "Калібрів" / Фото: t.me/kpszsu

12:30 - Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов уточнив у Telegram, що внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Зайнялась пожежа. Є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС.

Наслідки ракетної атаки наі Київщині / Фото: t.me/andrii_nebytov

В одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки / Фото: t.me/andrii_nebytov

Станом на 12:26 інформація щодо жертв чи руйнувань не надходила. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються, повідомили у КМВА. Начальник Київської міської адміністрації Сергій Попко попередив, що існує велика ймовірність повторних ракетних атак найближчим часом, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

12:23 - У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, під час атаки знищено:

6 аеробалістичних ракет "Кинджал";

6 крилатих ракет "Калібр";

2 розвідувальних БпЛА.

11:40 - Попередження від Повітряних сил: "Київ і область - в укриття. Балістика!"

11:38 - Вибух у Подільському районі столиці. До Києва ще летять ракети, повідомив мер Кличко.

11:32 - У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

11:31 - У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО в області.

10:50 - У Повітряних силах України заявили, що зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Кілька ракет прямують на північ. Українців закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Ракетні та дронові удари РФ по Україні

У ніч на середу, 14 червня, в Одесі прогриміли вибухи - російські окупаційні війська атакували місто крилатими ракетами.

Загинули троє працівників складу торгової мережі, куди влучила російська ракета, поранено 7 осіб. Також вибухами пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, ЖК, заклади харчування та магазини, ще 6 людей поранено.

У ніч на 13 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. Найбільше під ударом опинився Кривий Ріг. Один з ворожих ударів припав на Багатоквартирний п'ятиповерховий будинок. 12 людей загинули. 38 - постраждали.

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