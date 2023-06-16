В Україну з візитом прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса

У п'ятницю, 16 червня, в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса.
Як повідомив офіс афрікансокго лідера в Twitter, на залізничній станції Немішаєве південноафриканського президента зустріли спецпредставник України з питань Африки та Близького Сходу Максим Субх та посол ПАР в Україні Андре Греневальд.
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Дивіться відео прибуття президента ПАР в Україну:
Як повідомляв Главред, а травні прессекретар Сергій Нікіфоров повідомив, що в Україну хоче приїхати президент ПАР Сиріл Рамафоса. Він хоче представити президенту України Володимиру Зеленському свою "мирну ініціативу".
Видання Associated Press повідомляло, що в червні 2023 року Україну та Росію планує відвідати делегація з шести африканських президентів з "миротворчою місією". Вони хочуть наростити експорт зерна з України і домовитися про експорт добрив з країни-агресора Росії. Йдеться про президентів Південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.
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