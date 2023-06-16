В Україну з візитом прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса

На залізничній станції Немішаєве президента ПАР зустріли спецпредставник України з питань Африки та Близького Сходу та посол республіки в Україні.

https://glavred.net/ukraine/v-ukrainu-s-vizitom-pribyl-prezident-yuar-siril-ramafosa-10478479.html Посилання скопійоване

Сиріл Рамафоса приїхав в Україну / Фото: скріншот

У п'ятницю, 16 червня, в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса.

Як повідомив офіс афрікансокго лідера в Twitter, на залізничній станції Немішаєве південноафриканського президента зустріли спецпредставник України з питань Африки та Близького Сходу Максим Субх та посол ПАР в Україні Андре Греневальд.

Дивіться відео прибуття президента ПАР в Україну:

відео дня

Сиріл Рамафоса прибув в Україну

Як повідомляв Главред, а травні прессекретар Сергій Нікіфоров повідомив, що в Україну хоче приїхати президент ПАР Сиріл Рамафоса. Він хоче представити президенту України Володимиру Зеленському свою "мирну ініціативу".

Видання Associated Press повідомляло, що в червні 2023 року Україну та Росію планує відвідати делегація з шести африканських президентів з "миротворчою місією". Вони хочуть наростити експорт зерна з України і домовитися про експорт добрив з країни-агресора Росії. Йдеться про президентів Південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.

Інші новини: