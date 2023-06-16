"Не чули вибухів": у лідера ПАР зганьбилися заявою після удару РФ по Києву

Африканські лідери прибули до Києва колоною автомобілів і зайшли в готель, щоб скористатися бомбосховищем.

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Африканські лідери відвідали Україну / скріншот

Під час повітряної тривоги і ракетного удару РФ по Києву в п'ятницю, 16 червня, африканські лідери спускалися в укриття.

"Знімальна група Reuters бачила, як лідери прибули до Києва колоною автомобілів і зайшли в готель, щоб скористатися бомбосховищем", — йдеться в матеріалі агентства.

Уточнюється, що делегація лідерів країн Африки почала свій візит в Україну з відвідин Бучі в Київській області — міста, де ворожі військові здійснювали страти, зґвалтування і тортури.

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У свою чергу представник президента ПАР Вінсент Магвенья піддав сумніву факт удару РФ по Києву.

"Як не дивно, ми не чули ні сирен, ні вибухів. Програма африканської мирної місії виконується за планом", - написав Магвенья в Twitter.

Пост Вінсента Магвенья / Скріншот

За його словами, він бачив тільки повсякденність киян, а вибухів не чув.

"І вибухів ми не чули. Зате ми бачили, як люди неквапливо проводять свій день. З того, що ми пережили досі, все здається нормальним", — заявив Магвенья.

Пост Вінсента Магвенья / Скріншот

Ракетний удар РФ по Києву

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 червня, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Україну. Майже по всій території країни оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах повідомили про запуск ракет "Калібр" з Чорного моря.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, під час атаки знищено: 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр", 2 розвідувальних БПЛА.

Внаслідок ракетного удару ворога в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Виникла пожежа. Є постраждалі.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що таким чином РФ "передала Привіт" Африканській делегації. Глава МЗС підкреслив, що цей ракетний удар був найбільшим за останні тижні.

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