Формула Зеленського і виведення військ Росії: Велика сімка заявила про умови миру в Україні

Війну проти України розв'язала країна-агресор Російська Федерація, і вона може припинити свої агресивні дії, йдеться в заяві лідерів організації G7.

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Справедливий мир має базуватися на виведенні військ Росії з України - Велика сімка / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Країна-окупант Росія розв'язала війну проти України і може її припинити. Встановлення справедливого миру неможливе без повного виведення російських військ з території української держави. Ініціативи президента Володимира Зеленського та його формула миру оцінюється як позитивний крок. Про це заявили у Великій сімці.

У заяві лідерів країн G7 сказано, що країни-учасниці організації – Німеччина, Великобританія, США, Франція, Італія і Японія – закликали РФ припинити свою агресію щодо України і повністю вивести війська з території держави.

Вони вказали, що саме Росія почала повномасштабну війну і може її припинити. Мир в Україні має бути встановлений на основі справедливості.

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"Ми підкреслюємо, що справедливого миру неможливо досягти без повного і безумовного виведення російських військ і військової техніки, і це повинно бути включено в будь-який заклик щодо миру", - зазначили у Великій сімці.

Лідери організації підтримують зусилля українського гаранта Володимира Зеленського, а також ініційовану ним формулу миру Києва.

"З метою досягнення практично здійсненного післявоєнного мирного врегулювання, ми зберігаємо готовність досягти домовленостей з Україною і зацікавленими країнами та інститутами щодо стійкої безпеки та інших зобов'язань, щоб допомогти Україні захищати себе, забезпечити її вільне і демократичне майбутнє, і стримувати майбутню російську агресію", - сказали в заяві.

Також у Великій сімці додали, що підтримка України з боку країн-учасниць організації не похитнеться.

"Ми не втомимося в нашому зобов'язанні пом'якшувати незаконні дії Росії для всього світу", - підкреслили в G7.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ, щоб відкинути війська РФ із захоплених ними територій. За словами гаранта, коли ЗСУ підійдуть до окупованого Криму, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду розповів, що окупант Росія побоюється фатального удару українських військ і намагається готувати потужні резерви, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Крім цього, ворожі сили готуються і до наступальних операцій.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що російські загарбники в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей зібрали 152 тисячі військ. Окупанти зміцнюються і готуються до "оборони".

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, коли ЗСУ підуть на прорив:

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