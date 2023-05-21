У липні Зеленський хоче провести саміт формули миру

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну скоро пройде 500 днів. І це вдалий час, щоб зібрати саміт формули миру, вважає президент.

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Зеленський хоче провести саміт формули миру в липні / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський хоче провести саміт формули миру в липні, коли з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ пройде 500 днів. Про це глава держави заявив під час робочої сесії саміту Великої сімки (G7) у неділю, 21 травня.

"Скоро - 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру - саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль", - цитує президента його пресслужба.

За словами президента, "розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен в світі міг вибрати собі той пункт, який здатний допомогти реалізувати".

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Як повідомляв Главред, в заяві лідерів країн G7 сказано, що країни-учасниці організації – Німеччина, Велика Британія, США, Франція, Італія та Японія – закликали РФ припинити свою агресію щодо України й повністю вивести війська з території держави. Вони зазначили, що саме Росія почала повномасштабну війну та може її припинити. Мир в Україні має бути встановлений на основі справедливості.

Зеленський на саміті Великої сімки

Український президент Володимир Зеленський прибув до японського міста Хіросіма для того, щоб взяти участь у саміті Великої сімки (G7), де планує зустрітися з лідерами інших країн і провести переговори.

Вже в перші кілька годин після прибуття Зеленський провів зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком, індійським прем'єром Нарендрою Моді та головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

21 травня Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом на саміті Великої сімки (G7) у Хіросімі.

Під час зустрічі із Зеленським Байден заявив, що США будуть робити все можливе, щоб зміцнити обороноздатність нашої країни у війні з Росією та оголосив про новий пакет військової допомоги на 375 млн доларів. За словами президента США, пакет допомоги включає боєприпаси, артилерію та бронетехніку.

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