"Мирний план" і війна Росії: Зеленський розкрив подробиці розмови з Сі Цзіньпіном

Сьогодні, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський і глава Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів обмінялися думками про "мирний план" КНР і формулу миру.
Як повідомив прессекретар президента України Сергій Никифорова в ефірі телемарафону, важливий був сам факт переговорів, оскільки вони відновили діалог між країнами.
При цьому така подія збіглася з призначенням посла в Китаї. Прессекретар вважає, що це може ознаменувати розвиток україно-китайських відносин.
"Це тільки початок діалогу. Нас поінформували, що Китай призначить таку людину (спецпредставника - ред.), десь бачив його ім'я. Подивимося з чим він приїде. Я так розумію, що приїде, щоб детально зрозуміти нашу позицію. Ми позитивно налаштовані на такий прямий діалог з Китаєм", - зазначив Нікіфоров.
Він додав, що однією з тим обговорень стали мирні ініціативи для завершення війни Росії проти України.
"Відбувся обмін думками, тобто глава КНР вже особисто представив Китайський "мирний план", який є в публічному просторі і дуже відомий. Президент України розповів про свою формулу миру, яка є для нас пріоритетною. Приємно, що є певні моменти, такі точки перетину", - розповів прес-секретар.
Він уточнив, що точки зору України і Китаю збігаються в питанні невикористання ядерної зброї, її нерозповсюдження. Також Пекін погодився, що не можна брати в заручники ядерні об'єкти.
"Це ті точки перетину, з яких можна починати розвивати цей діалог. Також приємно, що Китай зацікавлений у відновленні миру", - додав Нікіфоров.
Він також підкреслив, що поки ще рано ставити будь-які оцінки переговорам лідерів, оскільки це тільки перший крок до відновлення відносин між країнами.
Що сказав Зеленський після розмови з Сі
Під час годинного спілкування обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин, повідомив Зеленський.
"Окрему увагу приділили шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і стійкого миру для України. Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми - на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізуючи невід'ємне право на самооборону. Світ повинен бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права і поваги до Статуту ООН. Не може бути ніякого миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України повинна бути відновлена в межах 1991 року", - написав президент.
Також під час розмови обговорювали шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства.
"До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговим партнером України номер один. Вірю, що наша сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження і розвитку цієї динаміки на всіх рівнях", - зазначив Зеленський.
Що відомо про розмову Зеленського і Сі
26 квітня президент Володимир Зеленський і Сі Цзіньпін вперше провели переговори з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня відвідав Москву.
У столиці країни-агресора він провів зустріч з російським директором Володимиром Путіним, який попросив Цзіньпіна туди приїхати. ЗМІ тиражували інформацію про те, що після переговорів китайський лідер подзвонить президенту України Володимиру Зеленському, але дзвінка не було.
У Білому домі привітали таку подію, але зазначили, що поки невідомо, чи вплине розмова на завершення війни.
Дивіться відео про те, як пройшли переговори Макрона і Сі в Китаї.
Читайте також: