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"Мирний план" і війна Росії: Зеленський розкрив подробиці розмови з Сі Цзіньпіном

Марія Тупік
26 квітня 2023, 18:32 оновлено 26 квітня, 18:41
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Однією з тим обговорень стали мирні ініціативи для завершення війни Росії проти України.
Зеленський, Сі
Зеленський, Сі / Офіс президента , wikipedia.org

Сьогодні, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський і глава Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів обмінялися думками про "мирний план" КНР і формулу миру.

Як повідомив прессекретар президента України Сергій Никифорова в ефірі телемарафону, важливий був сам факт переговорів, оскільки вони відновили діалог між країнами.

При цьому така подія збіглася з призначенням посла в Китаї. Прессекретар вважає, що це може ознаменувати розвиток україно-китайських відносин.

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"Це тільки початок діалогу. Нас поінформували, що Китай призначить таку людину (спецпредставника - ред.), десь бачив його ім'я. Подивимося з чим він приїде. Я так розумію, що приїде, щоб детально зрозуміти нашу позицію. Ми позитивно налаштовані на такий прямий діалог з Китаєм", - зазначив Нікіфоров.

Він додав, що однією з тим обговорень стали мирні ініціативи для завершення війни Росії проти України.

"Відбувся обмін думками, тобто глава КНР вже особисто представив Китайський "мирний план", який є в публічному просторі і дуже відомий. Президент України розповів про свою формулу миру, яка є для нас пріоритетною. Приємно, що є певні моменти, такі точки перетину", - розповів прес-секретар.

Він уточнив, що точки зору України і Китаю збігаються в питанні невикористання ядерної зброї, її нерозповсюдження. Також Пекін погодився, що не можна брати в заручники ядерні об'єкти.

"Це ті точки перетину, з яких можна починати розвивати цей діалог. Також приємно, що Китай зацікавлений у відновленні миру", - додав Нікіфоров.

Він також підкреслив, що поки ще рано ставити будь-які оцінки переговорам лідерів, оскільки це тільки перший крок до відновлення відносин між країнами.

Що сказав Зеленський після розмови з Сі

Під час годинного спілкування обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин, повідомив Зеленський.

"Окрему увагу приділили шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і стійкого миру для України. Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми - на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізуючи невід'ємне право на самооборону. Світ повинен бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права і поваги до Статуту ООН. Не може бути ніякого миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України повинна бути відновлена в межах 1991 року", - написав президент.

Також під час розмови обговорювали шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства.

"До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговим партнером України номер один. Вірю, що наша сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження і розвитку цієї динаміки на всіх рівнях", - зазначив Зеленський.

Що відомо про розмову Зеленського і Сі

26 квітня президент Володимир Зеленський і Сі Цзіньпін вперше провели переговори з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня відвідав Москву.

У столиці країни-агресора він провів зустріч з російським директором Володимиром Путіним, який попросив Цзіньпіна туди приїхати. ЗМІ тиражували інформацію про те, що після переговорів китайський лідер подзвонить президенту України Володимиру Зеленському, але дзвінка не було.

У Білому домі привітали таку подію, але зазначили, що поки невідомо, чи вплине розмова на завершення війни.

Дивіться відео про те, як пройшли переговори Макрона і Сі в Китаї.

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