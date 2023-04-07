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Китай проти тривалої війни в Україні і підтримає "політичний мирний план" Франції - Сі Цзіньпін

Андрій Ганчук
7 квітня 2023, 18:55 оновлено 7 квітня, 19:35
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Затягування війни країни-агресора Росії проти України завдасть шкоди всім сторонам, вважає лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін.
Сі Цзіньпін
Будь-яке продовження війни в Україні завдасть шкоди всім сторонам - Сі Цзіньпін / УНІАН

Китай не зацікавлений у тривалій війні Росії проти України і підтримає будь-який мирний план Парижа щодо завершення бойових дій. Затягування війни завдає шкоди всім сторонам конфлікту політичним шляхом. Сторони повинні йти назустріч один одному і створювати умови для закінчення війни. Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін.

Як повідомляє South China Morning Post (SCMP), Китай і Франція випустили спільну заяву за підсумками триденного візиту французького президента Еммануеля Макрона до Пекіна. У документі зазначено, що сторони готові співпрацювати для вирішення глобальних питань, в тому числі і щодо війни в Україні.

"Ми підтримуємо всі зусилля з відновлення миру в Україні відповідно до міжнародного права і на основі намірів і принципів Статуту ООН", - наголошується в заяві.

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Китай проти затяжної війни в Україні і готовий підтримати "мирний план" Франції

Також вказується, що Пекін закликає до припинення вогню в Україні, а сам Сі Цзіньпін заявив про готовність підтримати будь-яку мирну ініціативу Франції, яка призведе до завершення війни політичним шляхом.

"Будь-яке продовження війни завдасть шкоди всім сторонам", - сказав Цзіньпін.

Крім того, глава КНР додав, що всі сторони, які зацікавлені в завершенні війни в Україні, повинні йти на зустріч один одному і створювати можливості для вирішення питання.

"Політичне врегулювання - єдиний правильний вихід. Що стосується України, то Китай ніколи не займається цим питанням з особистих інтересів, а завжди виступає за чесність і справедливість. Всі зацікавлені сторони повинні виконувати свої обов'язки, йти назустріч один одному і створювати умови для політичного врегулювання", - підкресилв Сі Цзіньпін.

Заява Сі Цзіньпіна за версією телебачення Китаю

Як повідомляє Центральне телебачення КНР, Сі Цзіньпін заявив, що будь-яке зволікання у вирішенні питання "української кризи" завдасть шкоди всім сторонам. За його словами, припинити вогонь треба якнайшвидше.

Президент Франції Макрон зазначив, що Париж дотримується точки зору, згідно з якою політичне рішення має враховувати законні інтереси всіх.

Таким чином, Китайське державне телебачення трактувало заяву Сі Цзіньпіна як заклик без зволікання почати процес завершення війни Росії проти України, а гонконгська газета вважає, що Цзіньпін проти будь-якого сценарію затяжної війни в Україні.

Китай не може зважитися на перемовини Цзіньпіна і Зеленського

Глава КНР Сі Цзіньпін після свого візиту до Москви на перемовини з директором агресора Росії Володимиром Путіним, за даними ЗМІ, мав зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському. Однак інформація не підтвердилася і дзвінка не було.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Київ і Пекін працюють над тим, щоб організувати телефонні перемовини Зеленського і Сі Цзіньпіна. Однак проблеми виникають через політичну позицію Китаю, який не може ухвалити чіткого рішення: стати посередником між Україною і Росією або ж залишитися осторонь.

6 квітня французьке видання Le Parisien з посиланням на дипломата Франції, який був присутній на зустрічі президента Макрона з главою КНР Цзіньпіном, повідомило, що голова Китаю готовий зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському. Однак не зараз.

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