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Допомога Україні на 61 млрд доларів: у Конгресі зробили прогноз щодо рішення

Андрій Ганчук
21 грудня 2023, 13:10
Існує план Б, який почне працювати в тому випадку, якщо Конгрес не затвердить фінансування військової допомоги Україні, сказав конгресмен Майк Квіглі.

Конгрес США, Україна
Допомогу Україні в Конгресі мають проголосувати в січні - конгресмен / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, УНІАН

Конгрес США вже в січні 2024 року має затвердити законопроект, в рамках якого мають бути виділені кошти на фінансування військової допомоги Україні. Якщо питання не вирішиться, включаться інші механізми, в рамках яких почнеться пошук механізмів підтримки Києва. Про це заявив конгресмен від Демократичної партії Майкл Квіглі.

В інтерв'ю Голос Америки він розповів про те, що законопроект, яким передбачена підтримка Україні, має бути проголосований у січні. Інакше доведеться шукати "процедурні моменти" для вирішення питань щодо допомоги Києву.

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Парламентарій сподівається, що в Палаті представників не будуть сумніватися в необхідності підтримки України.

"Наше рішення про допомогу Києву дає сигнал як ворогам, так і друзям щодо НАТО. І я дуже стурбований, що якщо ми затягнемо за допомогою Україні, багато наших союзників зроблять те ж саме", - зазначив Квіглі.

Також він додав, що якщо Конгрес законопроект не проголосує, доведеться шукати інші методи.

"Зокрема, спробувати "звільнити" законопроекти, які мають асигнування для України. Петиція про "звільнення законопроекту" змушує винести його на голосування, звільнивши від розгляду комітетів. Також є законопроекти "про чисте фінансування", які фінансують Україну. Я б наполягав на цьому як процедурній альтернативі. Я б наполягав на інших заходах, які забезпечили б певну суму на три-чотири місяці. Це жахливий "план Б", він далеко не такий хороший, як перший. Але дуже важливо уникнути прогалин у наданні допомоги", - підкреслив Майкл Квіглі.

Військова допомога Україні від США

США не зрадять Україну, всі домовленості будуть виконані, вважає президент Володимир Зеленський. При цьому глава держави переконаний, що ЄС передасть Києву 50 мільярдів євро. Треба лише почекати.

Розгляд щодо надання Україні допомоги в Сенаті США, швидше за все, затягнеться до січня, сказав Reuters високопоставлений американський чиновник. У лавах Демократичної партії припускають, що законопроект буде затверджений після повернення американських законодавців з канікул.

На Україну чекає важка зима, вважає представник Держдепу Меттью Міллер. За словами чиновника, Білий дім підтримує Київ, але подальші рішення про військову допомогу залежать від позиції Конгресу США.

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