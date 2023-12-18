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У США незабаром закінчиться бюджет для військової допомоги Україні: названа дата

Андрій Ганчук
18 грудня 2023, 20:12
У Штатах не зможуть фінансувати військову допомогу Україні, доки Конгрес не проголосує за виділення додаткових коштів, зазначили журналісти.
ВСУ, Конгрес
Конгрес затягує з голосуванням щодо продовження військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: командування ОС ЗСУ, Посольство України в США

У Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, яка постачається Україні. Вільних коштів поки що не буде, оскільки Конгрес наразі так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

Як повідомляє Bloomberg, у Пентагону закінчаться грошові кошти вже до кінця місяця. Додаткових грошей поки що немає, оскільки Конгрес Штатів не ухвалив потрібного рішення.

У листі контролера Пентагону Майкла МакКорда йдеться, що Міноборони витрачає останні 1,07 мільярда доларів на купівлю нових озброєнь і обладнання, які повинні замінити ті, що були вилучені з американських запасів і відправлені в Україну.

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"Після того, як ці кошти будуть виділені, департамент вичерпає фінансування, доступне нам для допомоги Україні в галузі безпеки", - написав МакКорд головам комітетів з оборонної політики та асигнувань Палати Представників і Сенату.

Журналісти пишуть, що такий лист має посилити тиск на конгрес для ухвалення рішення про виділення Україні понад 60 мільярдів доларів допомоги, які запросив президент США Джо Байден.

Допомога Україні від США

Днями лідер Демократичної сенатської більшості Чак Шумер, що Сенат США голосуватиме вже найближчим часом за законопроект, яким передбачається фінансування військової допомоги Україні в розмірі понад 60 мільярдів доларів. Американські законодавці відклали свою відпустку, щоб розглянути ініціативу.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зробив прогноз про те, коли Конгрес США ухвалить допомогу Україні. На його думку, голосування відбудеться або наприкінці грудня, або на початку січня.

У Сенаті США досягли прогресу в перемовинах про військову допомогу Україні, написали журналісти The Hill. Згідно з їхніми даними, демократи і республіканці можуть досягти угоди щодо кордону вже цього тижня.

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Конгрес США Пентагон військова допомога війна Росії та України
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