'Байден готовий до компромісів': у Білому домі зробили важливу заяву про допомогу Україні

Гроші на допомогу Україні майже вичерпалися, тому необхідно ухвалити новий пакет, заявили у Білому домі.

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У Білому домі зробили важливу заяву про допомогу Україні/ колаж: Главред, фото: Білий дім, Посольство України у США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий йти на компроміси з республіканцями у питанні безпеки кордону і міграційної політики США, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні.

Зараз у Сенаті США тривають активні дискусії, і Білий дім бере участь у цих обговореннях. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Упродовж вихідних відбулися активні дискусії, і ми, з боку Білого дому, беремо участь у цих обговореннях", – прокоментував Кірбі хід переговорів між республіканцями і демократами.

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Він наголосив, що дуже потрібно досягнути прогресу в цих дискусіях, адже кошти на допомогу Україні майже вичерпалися.

"Як сказав президент, важливо просуватися вперед, і він готовий вести добросовісні переговори, він також готовий йти на компроміси як у питаннях (міграційної – ред.) політики, так і в питаннях безпеки кордону", – зазначив Кірбі.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, видання The Hill раніше повідомляло, що у Сенаті США досягли прогресу в переговорах. Потенційна угода щодо кордону може бути укладена вже цього тижня. Потім чекає нелегка боротьба в Палаті представників.

Український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова сказала, що у бюджеті США вже не залишилося грошей на фінансову та інші підтримки Києва. Дипломат зазначає, що зараз в американському бюджеті не залишилося коштів на гуманітарну, фінансову, енергетичну підтримку України. А офіційному Києву потрібні від офіційного Вашингтона всі можливі програми допомоги.

У Bloomberg повідомляли, що у Пентагону закінчаться грошові кошти на допомогу Україні вже до кінця місяця. Додаткових грошей поки що немає, оскільки Конгрес Штатів не ухвалив потрібного рішення.

Голова МВФ Крісталіна Георгієва зазначала, що через дефіцит фінансування українська економіка може протриматись всього декілька місяців. Вона закликала якнайшвидше розблокувати десятки мільярдів доларів для Києва

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