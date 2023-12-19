Розгляд про надання Україні допомоги в Сенаті США затягнеться до січня

У США сподіваються, що законопроекти розглянуть хоча б відразу після новорічних свят.

https://glavred.net/ukraine/rassmotrenie-o-predostavlenii-ukraine-pomoshchi-v-senate-ssha-zatyanetsya-do-yanvarya-10526414.html Посилання скопійоване

Подальша підтримка США застопорилася / Колаж Главреда. Фото: pixabay, 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України

Сенат США, найімовірніше, відкладе розгляд питання про подальше фінансування допомоги Україні до січня, розповів один з високопоставлених демократів в коментарі агентству Reuters. Те саме стосується законопроекту про посилення безпеки кордонів Америки.

У Демократичній партії назвали "малоймовірним" прийняття пакету фінансування перед відходом на різдвяні канікули в кінці 2023 року. Але партійці Байдена сподіваються, що законопроекти Сенат зможе дописати і затвердити відразу ж після виходу на роботу в січні.

відео дня

Разом з тим, лідери Демократичної і Республіканської партії у Палаті представників заявили, що переговори хоч і були продуктивними, але найближчим часом не завершаться.

Питання про подальшу підтримку Америкою України

Білий дім неодноразово попереджав, що до кінця року американська допомога закінчиться, що спричинить негативні наслідки на фронті. Генерал Олександр Тарнавський, своєю чергою, вже констатував дефіцит боєприпасів і в зв'язку з цим їхній перерозподіл з урахуванням бойових завдань.

Запит адміністрації Байдена на підтримку ще в розмірі 61 мільярда доларів застряг у Конгресі, оскільки республіканці наполягають, що прийняття вказаного законопроекту має поєднуватися з посиленням міграційного контролю на кордоні США і Мексики.

За словами нардепа Олександри Устінової, у разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальних дій.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.