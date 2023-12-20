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"Зиму очікуємо дуже важку": У Держдепі відреагували на слова Зеленського про підтримку США

Дмитро Відоменко
20 грудня 2023, 10:00
Виконавча влада США дала конкретно зрозуміти, що підтримує Україну, але рішення повинен приймати Конгрес, заявили в Держдепі.
Держдеп, США
У Держдепі прокоментували вчорашню заяву президента України Володимира Зеленського / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Виконавча влада США дала зрозуміти, що підтримує Україну, але остаточне рішення щодо виділення офіційному Києву допомоги повинен приймати Конгрес. Про це заявив спікер Держдепу США Метью Міллер.

Спікер прокоментував вчорашня заява президента України Володимира Зеленського, який висловив упевненість у підтримці України з боку США.

"Ми (виконавча влада США - Главред) абсолютно підтримуємо Україну. Ми абсолютно готові підтримати додаткове фінансування для України. У нас залишився один пакет, який ми можемо надати Україні в цьому році, і після цього ми вичерпаємо наші можливості надання додаткової допомоги в сфері безпеки, тому я думаю, що це питання в Конгрес США", - сказав він.

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Міллер особливо зазначив, що Конгрес повинен визначитися по Україні до кінця нинішнього року, оскільки попереду важкий зимовий період.

"Ми хочемо, щоб він (запит президента США - Главред) був прийнятий до кінця цього року. Це залишається нашою метою і нашим пріоритетом. Конгресу доведеться вирішити, чи збираються вони підтримувати Україну і надавати фінансування, необхідне для протистояння російському вторгненню, оскільки ми вступаємо в зиму, яка, як ми очікуємо, буде дуже важкою, або вони не планують це робити", - підсумував спікер Держдепу США.

Допомога західних союзників для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, найближчими днями Україна та Велика Британія підпишуть десятирічний пакт про безпеку, в рамках якого Велика Британія надасть свій військово-морський досвід для підтримки України у контролі за Чорним морем.

До 30 грудня в Міноборони США закінчаться кошти, які витрачаються на заміну зброї, що надсилається Україні. Поки немає додаткових коштів, оскільки Конгрес ще не проголосував за виділення грошей на фінансування військової допомоги Києву.

Президент США Джо Байден готовий до компромісів з республіканцями щодо безпеки кордону та міграційної політики США, щоб уникнути блокування прийняття додаткової допомоги для України.

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новини США військова допомога війна Росії та України грошова допомога
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