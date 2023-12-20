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Допомога Україні понад $60 млрд: Огризко зробив прогноз

Андрій Ганчук
20 грудня 2023, 12:39
Конгрес США повинен проголосувати фінансування допомоги Силам оборони, проте Україні теж слід працювати і зміцнювати єдність, сказав Володимир Огризко.
Володимир Огризко, Україна, США
Суспільство в Україні має бути єдиним - тоді є шанс на перемогу, - Огризко / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Демократи і республіканці продовжують перемовини, в результаті яких Конгрес США має затвердити фінансування військової допомоги України. Проте українці не повинні сидіти, склавши руки – єдність в державі дасть шанс на перемогу. Про це заявив колишній міністр закордонних справ, дипломат Володимир Огризко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що при міркуванні про терміни затвердження законопроекту, який передбачає фінансування військової допомоги Україні, потрібно орієнтуватися на позитивний результат.

"Давайте виходити з позитивного сценарію. Американські чиновники працюють з членами Конгресу – про це заявляють багато керівників адміністрації Байдена. І давайте виходити з того, що вони все-таки зможуть переконати конгресменів проголосувати за цей пакет, який не буде відділятися від інших, а буде включати в себе допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і вирішення проблем на американо-мексиканському кордоні", - вважає Огризко.

Також він додав, що для того, щоб перемогти, українцям потрібно бути єдиними.

"Безумовно, повинні працювати і ми - це зовсім не означає, що ми повинні сидіти, склавши руки. Всі політики, всі громадські діячі, все суспільство має бути єдиним – тоді є шанс на перемогу. Якщо ж зараз почнуть розбирати все на політичні молекули і атоми, боюся, це призведе до дуже негативних наслідків", - підкреслив Володимир Огризко.

Дивіться відео, в якому Огризко розповів про ситуацію з військовою допомогою Україні:

Допомога Україні від США

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що США не зрадять Україну і всі домовленості будуть реалізовані. При цьому він переконаний в отриманні 50 мільярдів євро допомоги з боку Євросоюзу. Потрібен лише час.

Розгляд про надання Україні допомоги в Сенаті США затягнеться до січня, сказав американський високопосадовець німецькому інформагентству Reuters. При цьому в лавах демократів вважають, що законопроект вдасться затвердити після повернення законодавців з канікул.

На Україну чекає важка зима, сказав представник Державного департаменту США Метью Міллер. За його словами, адміністрація Байдена підтримує Київ, проте подальші рішення щодо військової допомоги залежать від Конгресу.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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новини США Конгресс військова допомога Володимир Огризко війна Росії та України
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