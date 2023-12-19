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Рішення про 50 мільярдів для України вже є: Зеленський про допомогу від ЄС та США

Юрій Берендій
19 грудня 2023, 18:48
Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримку в економічній та військовій допомозі для України з боку США та Європейського Союзу.
Рішення про 50 мільярдів для України вже є: Зеленський про допомогу від ЄС та США
Зеленський розповів про допомогу від ЄС та США / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, wikipedia.org

Економічна та військова допомога від США для України буде, а грошова підтримка від Європейського Союзу - питання певного часу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час великої пресконференції за підсумками 2023 року.

"Що стосується фіндопомоги. Працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що США нас не зрадять і що все буде виконано. Що стосується ЄС... Були великі ставки, ми досягли однієї перемоги - щодо 50 мільярдів. Я впевнений, що ми все це вже досягли. Питання тільки часу", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що перші 1,5 млрд. євро від ЄС будуть на цьому тижні, а рішення про передачу Україні 50 мільядрів буде прийняте найближчим часом.

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"І ніхто не завадить. Зроблено так, що сьогодні у нас є механізми. Навіть якщо буде підтримка 50 млрд "мінус один" - значить знайдуться інші інструменти, щоби Україна отримала ці 50 млрд. Це головні цифри", - зауважив Зеленський.

Він також прокоментував свій дипломатичний візит до США. За словами Зеленського, йому вдалось знайти спільну мову із сенаторами та президентом США Джо Байденом з приводу допомоги Україні.

"Мені здається, що я знайшов взаєморозуміння і з Байденом, і з сенаторами", - розповів Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що саме скорочення військової допомоги з боку західних союзників мало вплив на південну операцію Сил оборони України в 2023 році.

"Ми не контролюємо небо. У нас немає достатньої кількості відповідної амуніції. Але це не говорить про те, що ми не знайдемо вихід або вже не знайшли... Але для цього нам потрібна справді підтримка, бо деяких речей з амуніції у нас просто немає. Ми працюємо над цим", - резюмував Зеленський.

Допомога західних союзників для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у найближчі дні Україна і Велика Британія підпишуть десятирічний пакт про безпеку, в рамках якого Велика Британія надасть свій військово-морський досвід для підтримки України в контролі за Чорним морем.

До 30 грудня у Міноборони США закінчаться кошти, які витрачаються на заміну зброї, що надсилається Україні. Наразі немає додаткових коштів, оскільки Конгрес ще не проголосував за виділення грошей на фінансування військової допомоги Києву.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий до компромісів з республіканцями щодо безпеки кордону та міграційної політики США, щоб уникнути блокування ухвалення додаткової допомоги для України.

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Володимир Зеленський
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