Допомога на $60 млрд: ЗМІ дізналися, що і коли Пентагон готовий перекинути в Україну

У Пентагоні готують новий пакет допомоги для України - стали відомі деталі.

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США готують новий пакет допомоги для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Defense.gov/John Hamilton

Пентагон підготував великий пакет військової допомоги, який може бути відправлений в Україну негайно.

Це стане можливим, якщо 20 квітня Палата представників Конгресу США схвалить пакет допомоги на $61 млрд, пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Як наголошується в повідомленні, доставка нового пакета допомоги займе не більше тижня.

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Що може увійти в новий пакет допомоги США Україні:

155-мм артилерійські боєприпаси;

боєприпаси середньої дальності для РСЗВ;

нова партія систем ППО;

зенітні керовані ракети для ППО.

Як відомо, нові законопроекти про міжнародну допомогу було опубліковано на сайті Палати представників Конгресу США 17 квітня. При цьому передбачається повернення українською стороною $9 млрд, а обов'язок домовитися про механізми компенсації лягає на плечі Білого дому. Однак у 2026 році президент США може, за погодженням із Конгресом, списати цей борг.

Військова допомога США Україні - останні новини за темою

Нижня палата Конгресу США - Палата представників - опублікувала тексти трьох законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та своїм союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Згідно з документом, Україна отримає 61 мільярд доларів від США на кредитній основі. Витрати покриватимуться також грошима конфіскованих активів РФ. Майбутнім законом буде наказано американському президенту надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Після того, як документ буде ухвалено, Держдеп і Пентагон мають за 45 днів надати стратегію США щодо підтримки Києва. Крім того, $23 мільярди з цих грошей підуть на поповнення військових арсеналів Штатів.

Президент Джо Байден заявив, що підтримає проєкт допомоги для України на 61 млрд доларів, раніше представлений Палатою представників США, у разі схвалення документа Конгресом.

Військова допомога Україні від США США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден. Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників". Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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