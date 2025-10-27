Рус
Побачення з іншою: Мандзюк розірвала стосунки з "Холостяком" Тереном

Христина Трохимчук
27 жовтня 2025, 15:54
Олександр Терен запросив на побачення учасницю "Холостяка" з Цимбалюком.
Олена Мандзюк розірвала стосунки з Олександром Тереном / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мандзюк, Віта Зварич

Відома українська блогерка Олена Мандзюк несподівано заявила про закінчення будь-якого спілкування з колишнім головним героєм шоу "Холостяк-13" Олександром "Тереном" Будьком. Про це блогерка написала в Threads.

Прихильники приписували парі роман, проте вони не зізнались, чи були їхні стосунки романтичними. І Олена, і Олександр наголошували, що вони є близькими людьми та поділяють погляди на життя. Втім несподівано Мандзюк заблокувала Терена у соцмережах та поділилась з прихильниками скриншотом, пояснивши, що більше не спілкуватиметься з ексхолостяком.

"Життя складається з різних історій. Цей досвід теж мав сенс. Але з поваги до себе, залишу це без подальших коментарів. Ми просто більше не спілкуємося", — заявила блогерка.

Олена Мандзюк
Олена Мандзюк заблокувала Олександра Терена / threads.com, Олена Мандзюк

Таке несподіване закінчення стосунків викликало активне обговорення у мережі. Підписники згадали, що нещодавно Олександр публічно звернувся до Віточки — ексучасниці шоу "Холостяк-14", натякаючи на побачення.

"Що робиш у неділю ввечері?", — запитався Терен.

Олександр Терен
Олександр Терен хоче зустрітись з Вітою Зварич / threads.com, Віта Зварич

Віта Зварич пізніше підтвердила, що знайома з Тереном ще з літа. Вони планували побачення, але поки не встигли зустрітись.

"Домовились нікуди не йти, поки не буде 50 000 грн на банці. Сподіваюсь, що Терен прийде на побачення з турнікетом", — написала Віточка у сторіз.

Віта Зварич
Віта Зварич поставила Олександру Терену умову для побачення / фото: instagram.com, Віта Зварич

Раніше Главред повідомляв, що ветеран та екс-герой шоу "Холостяк" Олександр Терен несподівано розпочав розмову з учасницею нового сезону, яка покинула шоу на першій церемонії троянд. На думку глядачів "Холостяка", Віточка - ідеальна пара для Олександра Терена, який був головним героєм 13 сезону.

Також колишня дівчина актора Тараса Цимбалюка, бізнесвумен Світлана Готочкіна, відверто висловилася про новий сезон шоу "Холостяк". Готочкіна натякнула, що не всьому, що з’являється у ЗМІ чи на телебаченні, можна вірити.

Про персону: Олександр "Терен" Будько

Олександру Будьку 28 років. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. За півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій.

За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

