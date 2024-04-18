Вікно можливостей для РФ: експерт розповів, коли Україна отримає допомогу від США

Військовий експерт наголошує, що США прийме рішення про надання Україні пакету допомоги, однак це не означає, що вона прибуде до України одразу.

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Експерт розповів, коли Україна отримає допомогу від США / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Російські окупанти активізували свої наступальні операції на сході України через відсутність рішення Конгресу США щодо допомоги Україні. Ворог усвідомлює, що це вікно можливостей і максимально використовує цю ситуацію. Про це заявив голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан у інтерв'ю Главреду.

"Росіяни проводять штурмові атаки і завдають ракетних ударів, бо вони сподіваються, що зможуть виснажити ППО, переламати нас і пробити оборону. Коли вони відчувають, що західна підтримка захиталася або просідає, одразу починають діяти", - зазначає він.

Водночас, він наголосив, що такого запеклого внутрішньополітичного протистояння в Сполучених Штатах не було вже давно.

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"Ми постійно чули про різні суперечки демократів і республіканців, але зараз ситуація складніша - політики ведуть передвиборчу боротьбу поза правилами гри. Тому тут важко щось прогнозувати. Утім, демократи і республіканці поступово домовляються, перші йдуть на поступки другим, і допомога все-таки буде. Рішення буде, але це не означає, що ми одразу отримаємо допомогу", - резюмує він.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Допомога США для України - військова підтримка від союзників

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після секретного брифінгу щодо ситуації в Україні комітет розвідки Палати представників США закликав Конгрес негайно проголосувати за військову допомогу Києву.

Водночас, члени Республіканської партії США вимагають відставки спікера Палати представників Майка Джонсона через його законопроект щодо допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Адміністрація президента Байдена заявила про готовність розглянути ідеї спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо пакета з чотирьох окремих законопроектів, які передбачають допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим країнам.

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