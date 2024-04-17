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Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн євро

Анна Ярославська
17 квітня 2024, 11:09
Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що "Данія підкреслює свою беззастережну підтримку української визвольної боротьби".
Військова допомога Данії
Данія виділила 17-й пакет військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: fmn.dk, pixabay.com

Данія оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги майже в 300 млн євро. Гроші будуть спрямовані на купівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.

Як повідомляє Міноборони Данії, це вже сімнадцятий пакет допомоги Україні.

Рішення уряду передбачає виділення 200 мільйонів крон на інвестиції в оборонну промисловість України.

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Також виділені гроші підуть на створення відчутного морського потенціалу, безпілотників і виробництво ракетних компонентів. Загалом Данія в новому пакеті підтримки виділила близько 2,2 млрд крон (295 млн євро).

"Інвестиції в українську оборонну промисловість для закупівлі та передачі зброї та боєприпасів, безпілотників і виробництва ракетних компонентів у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також значна морська допомога. Це основні елементи сімнадцятого пакета допомоги, щодо якого уряд сьогодні провів консультації з данським комітетом з питань зовнішньої політики", - йдеться в заяві Міноборони Данії.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що "за допомогою останнього пакета військової допомоги Данія підкреслює свою беззастережну підтримку української визвольної боротьби".

Він зазначив, що існує великий потенціал для майбутньої співпраці між двома країнами.

"Пакет допомоги орієнтований на розширення оборонно-промислового співробітництва з Україною, що відбувається на тлі зростаючої потреби у зміцненні та нарощуванні українського виробництва артилерійських знарядь, ракет і безпілотників. У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що існує великий потенціал для майбутньої співпраці", - сказав Поульсен.

Військова допомога Україні від Данії

У березні міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Данія планує першою передати Україні винищувачі F-16. Вони можуть з'явитися вже цього літа.

Зазначалося, що спочатку були певні виклики, проте їх вдалося подолати. Тепер усе йде за чітким планом. Данія обіцяє передати Україні 6 літаків цього літа.

Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн євро
Літаки F-16 - що про них відомо / Инфографика: Главред

Як повідомляв Главред, 23 лютого у Львові президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали історичну угоду з безпеки. Це перша угода такого роду між Україною та країною, яка не входить до G7.

Данія зобов'язалася забезпечити Україну військовою підтримкою на суму щонайменше 1,8 млрд євро у 2024 році. Також країна виділить 8,5 млрд євро в рамках данського фонду на підтримку України до 2028 року.

Угода охоплює широкий спектр питань, від підтримки шляху України до ЄС і НАТО до співпраці в оборонній галузі, кібербезпеці, розмінуванні та наданні дронів та іншого обладнання. Термін дії угоди - десять років.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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