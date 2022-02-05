"Отримує протилежне": у НАТО розповіли, як Росія наближає Україну до Альянсу

У НАТО розповіли, як Росія наближає Україну до Альянсу / колаж УНІАН, Reuters

У НАТО немає консенсусу щодо можливого членства України в Альянсі, проте жодна третя сторона, зокрема Російська Федерація, не має права вето на рішення, що стосується тільки країни й організації, в яку вона хоче вступити, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Водночас він зазначив, що десять років тому тільки 20% українців хотіли вступити до НАТО і ЄС, сьогодні їх понад 60%, і в цьому заслуга РФ.

"Ніхто не говорить, що Україна найближчим часом вступить в НАТО. НАТО повинно мати консенсус - сьогодні у нас немає консенсусу щодо можливого членства України в НАТО, але жодна третя сторона не має права вето на рішення, яке є суверенним для країни й організації, в яку вона хоче вступити. Так що вирішувати нам", - розповів Джоане в інтерв'ю France 24.

За його словами, його турбує потенційна війна між Росією і Україною. Водночас Джоане назвав останню мобілізацію російських військ на кордоні і в Білорусі "підозрілою і дуже незвичайною".

"НАТО не втручатиметься у військові дії України - ми підтримуємо Україну багатьма іншими способами, окремі союзники підтримують Україну. І для того, щоб утримати Росію від цього, потрібно дійсно продемонструвати керівництву Кремля, що в аналізі витрат і вигод додаткова військова інтервенція в Україні — це чиста втрата для Росії", — підкреслив він.

Заступник генсека НАТО також зазначив, що дії РФ підштовхнули Альянс до розгортання військ і зброї в Східній Європі. За його словами, до незаконної анексії Криму у 2014 році на східному фланзі не було ніякої військової присутності НАТО.

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"Росія хоче мати Україну у своїй сфері впливу, але який результат тривалої війни на Донбасі, анексії Криму і нинішньої загрози Україні? Десять років тому тільки 20% українців хотіли вступити в НАТО і ЄС, сьогодні у нас їх понад 60%. Тому в певному сенсі ми сподіваємося, що Росія зрозуміє, що отримує протилежне своїм намірам", — підсумував Джоане.

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що кордони країни, що вступає до Північноатлантичного Альянсу, "повинні бути непорушними", однак НАТО не висуває таких вимог.

Глава Білого дому Джо Байден заявив, що США найближчим часом перекинуть війська до країн НАТО Східної Європи. Він уточнив, що чисельність військ, що перекидаються у Східну Європу, буде невеликою.

Тим часом Україна, Європейський Союз і Північноатлантичний альянс запустили новий переговорний формат з метою обговорення питань безпеки. Країни-партнери продовжують об'єднувати свої зусилля на міжнародній арені для того, щоб більш результативно боротися з викликами у сфері безпеки і з агресією Росії.

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