Ляпас для Росії: Джонсон заявив про посилення військового внеску Великобританії в НАТО

Якщо президент Росії Володимир Путін вибере шлях кровопролиття і руйнування, це буде трагедія для Європи, сказав британський прем'єр.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про посилення військового внеску країни в НАТО на тлі російської ескалації навколо України. Він має намір збільшити число контингенту в Естонії з 900 до 1800 військових.
Як повідомляє The Telegraph, водночас Британський прем'єр-міністр посилає в Росію на переговори глав МЗС і Міноборони.
"Цей пакет допомоги НАТО пошле ясний сигнал Кремлю - ми не потерпимо його дестабілізаційної діяльності і завжди будемо проявляти солідарність з нашими партнерами по НАТО перед обличчям російських ворожих дій. Якщо президент Росії Володимир Путін вибере шлях кровопролиття і руйнування, це буде трагедія для Європи", - заявив він.
Джонсон підкреслив, що Україна повинна бути вільна у визначенні власного майбутнього.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наступного тижня планує відвідати Україну і провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Раніше Борис Джонсон заявив, що у Росії є план "блискавичної війни на території України". Такий вислів він озвучив на підставі даних розвідки.
Британський прем'єр Борис Джонсон попередив Росію про можливість "нової Чечні". За його словами, витівка з вторгненням в Україну може стати для країни-агресора "болючою, жорстокою і кривавою".
Читайте також:
- Великобританія закликала Євросоюз "паралізувати" Північний потік-2
- Філантроп або завойовник: чому Великобританія взялася за Україну
- Царські амбіції Путіна не обмежуються Україною - британський міністр
- "Настав момент відстояти суверенітет": британський мільярдер заступився за Україну через агресію РФ
- НАТО зобов'язане допомагати Україні, але у країн-учасниць різні погляди на постачання зброї - Столтенберг