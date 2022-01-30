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Ляпас для Росії: Джонсон заявив про посилення військового внеску Великобританії в НАТО

30 січня 2022, 07:27

Якщо президент Росії Володимир Путін вибере шлях кровопролиття і руйнування, це буде трагедія для Європи, сказав британський прем'єр.

Джонсон, Путін
Джонсон заявив про посилення військового внеску Великобританії в НАТО / колаж Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про посилення військового внеску країни в НАТО на тлі російської ескалації навколо України. Він має намір збільшити число контингенту в Естонії з 900 до 1800 військових.

Як повідомляє The Telegraph, водночас Британський прем'єр-міністр посилає в Росію на переговори глав МЗС і Міноборони.

"Цей пакет допомоги НАТО пошле ясний сигнал Кремлю - ми не потерпимо його дестабілізаційної діяльності і завжди будемо проявляти солідарність з нашими партнерами по НАТО перед обличчям російських ворожих дій. Якщо президент Росії Володимир Путін вибере шлях кровопролиття і руйнування, це буде трагедія для Європи", - заявив він.

Джонсон підкреслив, що Україна повинна бути вільна у визначенні власного майбутнього.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наступного тижня планує відвідати Україну і провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Раніше Борис Джонсон заявив, що у Росії є план "блискавичної війни на території України". Такий вислів він озвучив на підставі даних розвідки.

Британський прем'єр Борис Джонсон попередив Росію про можливість "нової Чечні". За його словами, витівка з вторгненням в Україну може стати для країни-агресора "болючою, жорстокою і кривавою".

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