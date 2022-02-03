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У Держдепі відреагували на "злив" El Pais відповідей США і НАТО Росії

3 лютого 2022, 10:09

Між США та Росією існує можливість нового діалогу, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Нед Прайс
Нед Прайс / Фото Reuters

Державний департамент США підтвердив справжність документів, які 2 лютого опублікувала іспанська газета El Pais. Йдеться про відповідь США й НАТО на "гарантії безпеки", яких від Заходу вимагала Росія.

"Я не побачив у них (документах, - ред.) нічого, що вказувало б на те, що ці документи не справжні", — заявив представник Держдепу Нед Прайс.

Він також зазначив, що тепер можна відверто говорити про те, що між США та Росією існує можливість нового діалогу.

"Якщо джерело цих документів, ким би він не був, думав, що те, що вони просочаться в ЗМІ, поставить США в незручне становище, увіб'є клин між США і НАТО, думаю, вони зрозуміють, що сильно помилилися", - заявив Прайс.

Як повідомляв Главред, 2 лютого іспанська газета El Pais опублікувала повний текст відповіді США й НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

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США і НАТО відмовляються підписати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією, а також закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу.

При цьому Москві запропонували обговорити Угоди про роззброєння і заходи довіри на різних форумах, зокрема ОБСЄ та Раді Росія-НАТО.

США стверджують, що прогрес з питань роззброєння і заходів довіри може бути досягнутий "лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України".

Переговори США та Росії з безпеки

17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікував два документи – проект договору РФ і США з гарантій безпеки і проект Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу. У документах йдеться про те, що Москва вимагає гарантій від Вашингтона з питання відмови України від інтеграції в НАТО і нерозширення Альянсу на Схід.

10 січня в Женеві відбулися переговори США та Росії з безпеки. Вони тривали понад вісім годин.

Кремль вимагав від НАТО відмовитися від країн-членів, що вступили до Альянсу після 1997 року. За словами заступника Міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, НАТО нібито не лише завдає шкоди безпеці Росії, але і намагається перекласти країну на другорядну роль в європейській і міжнародній політиці.

26 січня стало відомо, що посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки. Як писало Bloomberg, Салліван доставив два документи: один - від США, другий - від НАТО.

1 лютого стало відомо, що США отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих гарантій безпеки. Таку заяву зробив офіційний представник США на умовах анонімності, при цьому він відмовився розкрити зміст цього документа.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін заявив, що США і НАТО у своїх письмових відповідях щодо гарантій безпеки проігнорували російські заклопотаності.

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