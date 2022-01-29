США перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи - Байден

Чисельність військ, що перекидаються в Східну Європу, буде невеликою.
Президент США Джо Байден заявив, що США найближчим часом перекинуть війська до країн НАТО Східної Європи. Він уточнив, що чисельність військ, що перекидаються у Східну Європу, буде невеликою.
Як повідомляє Reuters, Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності майже 8 500 військових, розміщених на території Штатів, щоб швидко дислокувати їх у Східну Європу у разі російського вторгнення в Україну.
У Пентагоні сподіваються цим рішенням показати Росії і президенту Володимиру Путіну, що США залишаються вірні принципу колективної безпеки НАТО.
Зазначимо, на думку президента України Володимира Зеленського, у разі війни з Росією - до конфлікту будуть залучені також і країни НАТО, які раніше були частиною Радянського Союзу.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський і американський лідер Джо Байден провели телефонну розмову ввечері 27 січня. Переговори пройшли на тлі загрози російського вторгнення в Україну і відповіді США і НАТО на так звані "гарантії безпеки" РФ.
Спікер Білого дому Джен Псакі заявила, що у Байдена "немає ні наміру, ні інтересу, ні бажання" відправляти війська США в Україну. Водночас вона акцентувала на координації зусиль з партнерами США по НАТО.
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