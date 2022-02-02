Україна в НАТО та 120 тисяч військ РФ на кордоні: дипломат назвав переваги союзу з Британією

Україна повинна обговорювати з США та Великобританією питання гарантій безпеки - дипломат / УНІАН

Наразі Україна отримує можливість для укладення нових домовленостей з США та проведення перемовин щодо гарантій безпеки. Шлях до НАТО - тривала перспектива, у той час, коли Києву потрібен захист вже зараз. Союз з Британією та Польщею вселяє надії, сторони повинні обговорити і питання безпеки. Українській державі потрібне якісне зміцнення співпраці, враховуючи військовий тиск Росії біля кордонів. Бліцкриг неможливий, проте Москва вичікуватиме на момент, щоб себе проявити. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що на шляху до Північноатлантичного альянсу Київ має зміцнювати співпрацю з США. У тому числі і в питаннях гарантії безпеки.

"Ми повинні говорити з США саме про Альянс і гарантії безпеки. Звичайно, зброя, допомога важлива, але все ж таки ми не завтра і не післязавтра будемо в НАТО. Ми будемо туди йти - це непростий процес. Тому Україну потрібно захищати сьогодні і завтра, а не післязавтра. І гарантії безпеки від США нам дуже потрібні", - зазначив дипломат.

За словами колишнього глави МЗС, можливий союз з Польщею та Великобританією є цікавою історією. Сторонам слід було б поставити на дискусію питання співпраці в галузі безпеки.

"Я завжди був за те, щоб ще декілька ключових партнерів там були, включаючи Румунію. Початок дуже хороший. Наразі я дуже сподіваюся, що виникнуть питання співпраці безпеки. У Джонсона (прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон) завжди була симпатія до України. І, звичайно, поляки - це також наші друзі. "Трикутники" завжди краще, ніж двосторонні партнерства", - додав Клімкін.

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Також він уточнив, що Україні в умовах військового тиску Росії біля кордонів потрібно якісно посилювати співпраці. Бліцкриг проти Києва неможливий, проте російська держава вичікуватиме на момент, щоб себе проявити.читайте такожУкраїна - не пішак у битві США та РФ: CNN заявив про розбіжності адміністрацій Байдена і Зеленського

"Оскільки у нас є 120 тис. російських військ на кордоні, то чудово знаємо, що цього наразі недостатньо для серйозної атаки. Ми знаємо, що жоден бліцкриг - тут я хочу всіх заспокоїти - проти нас неможливий. Але Путін знає, що коли відчує слабинку, то скаже: "А відтепер цей напрямок, а відтепер це"... Тому моє питання: якщо не зараз створювати союзи, то коли? Нам потрібне якісне зміцнення нашої співпраці", - підкреслив Павло Клімкін.

Союз України, Польщі та Великої Британії

Очільниця МЗС Британії Ліз трас 21 січня заявила про те, що Лондон бачить перспективу в створенні військово-політичного союзу з Україною та Польщею.

За її словами, Лондон, Київ та Варшава після торішніх грудневих перемовин працюють над розвитком співпраці держав.

Британська Рада з геостратегії показала карту, на якій Великобританія, Україна та Польща показані як союзники. У той же час Росія і Білорусь позначені як ворожі держави.

Президент Володимир Зеленський 1 лютого під час свого виступу в Раді анонсував створення нового формату за участю України, Польщі та Великобританії.

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