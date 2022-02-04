У США розкрили сценарій вступу України до НАТО без розв'язання питання щодо Донбасу

У НАТО немає вимог про те, що кожна проблема, яку має країна, повинна бути розв'язана, сказала Крістіна Квін.
Кордони країни, що вступає до Північноатлантичного Альянсу, "повинні бути непорушними", однак НАТО не пред'являє таких вимог, заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін.
В ефірі 1+1 вона підкреслила, що Україна реалізує Національну річну програму, що передбачає спільні тренування і навчання з НАТО.
Водночас американський дипломат пояснила, що Україні необхідно реалізувати низку реформ на шляху інтеграції в НАТО.
"Також є деякі реформи, які ще повинні бути зроблені, і стосуються не тільки оборонного сектора, а й сил Спеціальних Операцій, інших секторів. Україна на цьому шляху, але ще не в кінцевій точці", – говорить вона.
Тимчасова повірена у справах США в Україні згодна з тим, що багато українців "можуть бути засмучені через те, що потрібно працювати так важко і довго" і висловила переконання, що "мета Західної інтеграції цього варта".
"У НАТО немає вимог про те, що кожна проблема, яку має країна, повинна бути розв'язана. Іншими словами, що кордони є непорушні. Втім, існує традиція, за якою подібні речі повинні бути вирішені, перш ніж країна приєднається до НАТО", - уточнила вона.
Квін додала, що розумне розв'язання ситуації на Донбасі може бути знайдено, при цьому питання російської агресії може бути вирішене: "щоб Україна могла приєднатися до НАТО без того, щоб мати тривалий своєрідний конфлікт".
Раніше Україна, Європейський Союз і Північноатлантичний альянс запустили новий переговорний формат з метою обговорення питань безпеки.
Країни-партнери продовжують об'єднувати свої зусилля на міжнародній арені для того, щоб більш результативно боротися з викликами у сфері безпеки і з агресією Росії.