УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У США розкрили сценарій вступу України до НАТО без розв'язання питання щодо Донбасу

4 лютого 2022, 11:15

У НАТО немає вимог про те, що кожна проблема, яку має країна, повинна бути розв'язана, сказала Крістіна Квін.

НАТО, Україна
У США розкрили сценарій вступу України до НАТО без розв'язання питання щодо Донбасу / УНІАН

Кордони країни, що вступає до Північноатлантичного Альянсу, "повинні бути непорушними", однак НАТО не пред'являє таких вимог, заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін.

В ефірі 1+1 вона підкреслила, що Україна реалізує Національну річну програму, що передбачає спільні тренування і навчання з НАТО.

Водночас американський дипломат пояснила, що Україні необхідно реалізувати низку реформ на шляху інтеграції в НАТО.

"Також є деякі реформи, які ще повинні бути зроблені, і стосуються не тільки оборонного сектора, а й сил Спеціальних Операцій, інших секторів. Україна на цьому шляху, але ще не в кінцевій точці", – говорить вона.

Тимчасова повірена у справах США в Україні згодна з тим, що багато українців "можуть бути засмучені через те, що потрібно працювати так важко і довго" і висловила переконання, що "мета Західної інтеграції цього варта".

Реклама

"У НАТО немає вимог про те, що кожна проблема, яку має країна, повинна бути розв'язана. Іншими словами, що кордони є непорушні. Втім, існує традиція, за якою подібні речі повинні бути вирішені, перш ніж країна приєднається до НАТО", - уточнила вона.

Квін додала, що розумне розв'язання ситуації на Донбасі може бути знайдено, при цьому питання російської агресії може бути вирішене: "щоб Україна могла приєднатися до НАТО без того, щоб мати тривалий своєрідний конфлікт".

Раніше Україна, Європейський Союз і Північноатлантичний альянс запустили новий переговорний формат з метою обговорення питань безпеки.

Країни-партнери продовжують об'єднувати свої зусилля на міжнародній арені для того, щоб більш результативно боротися з викликами у сфері безпеки і з агресією Росії.

viber
вступ до НАТО Христина Квін новини моди
Зараз ви переглядаєте новину «У США розкрили сценарій вступу України до НАТО без розв'язання питання щодо Донбасу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в бідуПрикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в біду Цілющий еліксир для всіх рослин: звичайна кориця замінить добрива і фунгіцидиЦілющий еліксир для всіх рослин: звичайна кориця замінить добрива і фунгіциди Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіЛюбовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любові В Україні намете до 1,5 метра снігу: яким регіонам готуватися до негодиВ Україні намете до 1,5 метра снігу: яким регіонам готуватися до негоди Путін виставив Крим на торгиПутін виставив Крим на торги
12:20

Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО

12:16

"Залякування не працює": Кулеба пояснив програш стратегії РФВідео

12:16

Буханець за 25,95 грн: в Україні ціни на хліб побили п'ятирічний рекордВідео

12:02

"Дітей у мене не буде, видалили всі органи": українка звинуватила лікаря в недбалості

11:54

ЗВТ з Туреччиною: міністр інфраструктури розкрив подробиці

Реклама
11:41

"Схожа на Моніку Беллуччі": старша дочка Полякової знялася у "дорослій" фотосесії

11:17

Боєць ЗСУ "підірвав" мережу потужним співом треку "Брати українці"

11:15

У США розкрили сценарій вступу України до НАТО без розв'язання питання щодо Донбасу

11:11

ПриватБанк блокує рахунки клієнтів: вимагають йти у відділення з документами

11:01

Сучасна альтернатива хірургії – у боротьбі з раком простати новости компании

10:31

YouTube заблокував канали угруповань "ЛНР" і "ДНР"

10:30

Youtube видалив канали Перший незалежний і UkrLive, але вони вже створили нові акаунти

10:29

Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіВідео

10:26

Мінські угоди на умовах РФ не можуть бути виконані - Кулеба

10:04

У Путіна є п'ять варіантів, крім прямої атаки на Україну - CNN

09:56

Імунітет "падає", СНІД розвивається швидше: виявлено новий високовірулентний штам ВІЛ

09:53

Як зняти гель-лак в домашніх умовах: 3 ефективних способи

09:21

Чому Білий дім змінив паніку на милістьПогляд

09:06

Макрон приїде до Києва на зустріч із Зеленським, за день до цього - поговорить з ПутінимВідео

08:40

У ВООЗ спрогнозували, коли в Європі настане "міцний мир" з COVID-19

Реклама
08:20

Новий антирекорд COVID-19 за весь час пандемії: за добу в Україні понад 43 тис. хворих

08:18

Гороскоп на завтра, 4 лютого 2022: Стрільцям - щасливий випадок, Рибам - здійснення бажаньВідео

08:10

Прикмети на 5 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

07:53

Весна в Україну прийде раптово - кліматолог

07:12

Астролог передрік кардинальні зміни в лютому-2022 трьом знакам зодіаку

07:11

Крим не поверне жоден президент Росії - СобчакВідео

06:43

Військової загрози для України з боку Росії зараз немає - Головнокомандувач ЗСУВідео

06:29

Дірка від бублика, або Що отримає Україна після підписання ЗВТ із ТуреччиноюПогляд

06:27

Українські волейболістки "розірвали" TikTok запальним танцемВідео

05:41

Дерево кохання: чому воно обов'язково має бути в кожному будинку

05:40

Ідеальні грінки з лаваша за 5 хвилин: чудове задоволенняВідео

04:13

Британо-бразильська модель блиснула величезними штучними "м'ячиками" в облягаючому вбранні

04:01

Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжкаВідео

03:35

Квитки на потяг за ковідну тисячу: що робити, якщо коштів на купівлю не вистачає

03:01

Спеції - на сторожі здоров'я квітів: як приготувати дешеве і дієве добриво в домашніх умовахВідео

02:08

Вчені розповіли, чи існує природний засіб від похмілля

02:04

"Хочеться облизати і з'їсти": Аліна Гросу показала груди в образі розпусної Барбі

01:50

Принесе бідність і забере удачу: три речі, які не можна робити з голкою в будинкуВідео

00:51

Прикмети на 4 лютого: що не можна робити в день Тимофія і як не потрапити в бідуВідео

03 лютого, четвер
23:59

Похолодання і снігопади: в Україні вдарять морозиВідео

Реклама
23:41

"На сьогодні це неможливо": Данілов висловився про військове повернення КримуВідео

23:23

Названо три продукти, які щодня їдять довгожителіВідео

22:53

Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: всі подробиціВідео

22:40

"Бережуть мишей та їжачків": в Укрзалізниці виправдалися за косіння засніжених залізничних шляхівВідео

22:17

"Ми братні народи": український олімпієць вляпався в скандалВідео

21:50

"Справа набуває гіперскандального обороту": Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх свідченьВідео

21:44

Україна оголосила про запуск формату щодо безпеки з НАТО і Євросоюзом

21:22

"А навіщо такі трусики?": Лорак роздягнулася під пальмою, викликавши подив шанувальників

21:22

У Путіна відповіли США на підготовку вторгнення в УкраїнуВідео

21:06

Туреччина відмовилася заморозити продаж зброї УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти