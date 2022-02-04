У США розкрили сценарій вступу України до НАТО без розв'язання питання щодо Донбасу / УНІАН

Кордони країни, що вступає до Північноатлантичного Альянсу, "повинні бути непорушними", однак НАТО не пред'являє таких вимог, заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін.

В ефірі 1+1 вона підкреслила, що Україна реалізує Національну річну програму, що передбачає спільні тренування і навчання з НАТО.

Водночас американський дипломат пояснила, що Україні необхідно реалізувати низку реформ на шляху інтеграції в НАТО.

"Також є деякі реформи, які ще повинні бути зроблені, і стосуються не тільки оборонного сектора, а й сил Спеціальних Операцій, інших секторів. Україна на цьому шляху, але ще не в кінцевій точці", – говорить вона.

Тимчасова повірена у справах США в Україні згодна з тим, що багато українців "можуть бути засмучені через те, що потрібно працювати так важко і довго" і висловила переконання, що "мета Західної інтеграції цього варта".

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"У НАТО немає вимог про те, що кожна проблема, яку має країна, повинна бути розв'язана. Іншими словами, що кордони є непорушні. Втім, існує традиція, за якою подібні речі повинні бути вирішені, перш ніж країна приєднається до НАТО", - уточнила вона.

Квін додала, що розумне розв'язання ситуації на Донбасі може бути знайдено, при цьому питання російської агресії може бути вирішене: "щоб Україна могла приєднатися до НАТО без того, щоб мати тривалий своєрідний конфлікт".

Раніше Україна, Європейський Союз і Північноатлантичний альянс запустили новий переговорний формат з метою обговорення питань безпеки.

Країни-партнери продовжують об'єднувати свої зусилля на міжнародній арені для того, щоб більш результативно боротися з викликами у сфері безпеки і з агресією Росії.