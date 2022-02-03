Україна оголосила про запуск формату щодо безпеки з НАТО і Євросоюзом

Міжнародне співтовариство готове до більш ефективних відповідей на виклики у сфері безпеки, сказав посол України в ЄС Всеволод Ченцов.
Україна, Європейський Союз і Північноатлантичний альянс запустили новий перемовний формат з метою обговорення питань безпеки. Зовнішні загрози ведуть до зміцнення співпраці для більш ефективного протистояння агресії Росії. Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.
У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що запуск нового формату відбувся в четвер, 3 лютого. Країни-партнери продовжують об'єднувати свої зусилля на міжнародній арені для того, щоб більш результативно боротися з викликами у сфері безпеки і з агресією Росії.
читайте такожРосія не атакує Україну, а НАТО не воюватиме за Київ: ЗМІ дізналися про нову позицію Альянсу"Сьогодні було розпочато новий формат для обговорення питань у сфері безпеки: Україна-ЄС-НАТО. Зовнішні загрози продовжують об'єднувати міжнародних партнерів, які готові до подальшого зміцнення наших інституційних можливостей, щоб ефективніше відповідати на виклики у сфері безпеки і на російську агресію", - підкреслив Всеволод Ченцов.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен на перемовинах з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що Північноатлантичний альянс та Україна повинні брати участь у діалозі Вашингтона та Москви щодо безпеки.
Союз України, Польщі та Великої Британії
Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трас 21 січня оголосила про те, що Лондон вивчає можливість створення тристороннього військово-політичного союзу з Україною та Польщею. За її словами, держави після минулорічних грудневих перемовин вже працюють над розвитком співпраці.
Британська Рада з геостратегії продемонструвала карту, на якій Велика Британія, Україна та Польща позначені як союзники. При цьому Білорусь і Росія показані в якості ворожих держав.
Президент Володимир Зеленський 1 лютого під час свого виступу у Раді анонсував створення нового формату за участю України, Великобританії та Польщі.
Главред рекомендує:
- В Україні стався "переворот" і їй не місце в НАТО - президент Хорватії
- "Нам від цього не легше": Лавров вигадав нову причину, чому Україні не можна вступати до НАТО
- "Кинули і обдурили": Путін назвав причину, чому побоюється вступу України в НАТО
- Перспективи України в НАТО і союз з Британією та Польщею: однокурсник Путіна назвав план для Києва
- Роззброєння в обмін на деескалацію: El Pais "злила" відповідь США та НАТО на пропозиції РФ щодо безпеки