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Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО

4 лютого 2022, 12:20

Про факт блокади однією з держав Альянсу членства України в CCDCOE напередодні розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Угорщина, НАТО
Угорщина наклала вето на членство України в кібер-НАТО / Колаж УНІАН, pixaby

Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО (CCDCOE).

3 лютого про факт блокади однією з держав Альянсу заявив в ефірі програми Право на владу на телеканалі 1+1 Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Європейська правда з посиланням на джерело пише, що правом вето скористалася саме Угорщина.

"Є такий інститут, який називається Кібер-НАТО. І ми влітку минулого року подали туди відповідні документи, пройшли всі відповідні верифікації. І там, так само, як в НАТО, консенсусом ухвалюються рішення. Так ось: одна з європейських країн відмовила в участі нашій країні в цьому шанованому інституті", - заявив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що це сталося попри те, що в Україні йде війна і постійно відбуваються кібератаки.

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Співрозмовник ЄП підтвердив, що йдеться про блокування вступу України саме угорським урядом.

Довідка. Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО формально не є структурою Північноатлантичного альянсу.

Україна подала офіційний запит про приєднання до роботи центру, що базується в Таллінні, в серпні минулого року. Процедура схвалення української заявки почалася в жовтні. Україна могла б стати членом CCDCOE вже з 1 січня 2022 року. Однак через деякий час Угорщина заявила про блокування приєднання України до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО.

Засідання Ради Центру, що ухвалює рішення про розширення складу учасників, проводять лише двічі на рік. Таким чином, навіть при позитивному розвитку подій надалі Україна зможе приєднатися до цієї структури лише з другого півріччя 2022 року.

Угорщина поки публічно не оприлюднила свою позицію з цього приводу.

Зазначимо, у 2017 році Угорщина заявила, що блокуватиме засідання Комісії Україна-НАТО на політичному рівні та процедуру вступу України до Альянсу.

Кібератаки в Україні

У ніч з 13 на 14 січня низка сайтів держструктур України постраждала від атаки хакерів. Станом на ранок 14 січня не працювали такі сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал Дія.

Вночі на сайтах держструктур почали спливати повідомлення з провокаційним змістом і погрозами.

У Держспецзв'язку пізніше повідомили, що внаслідок хакерської атаки витоку персональних даних не відбулося.

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