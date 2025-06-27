Половину Ірану можуть рознести 'на щебінь': прогноз масованих ударів США

Сергій Данилов не виключив імовірність того, що Сполучені Штати можуть відреагувати на ймовірний зрив перемир'я.

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Дональд Трамп може знову атакувати Іран / колаж: Главред, фото: скріншот

Важливе із заяв Данилова:

Нещодавній удар Ірану був спробою поставити останню крапку

США можуть відреагувати на ймовірний зрив перемир'я

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов прокоментував питання про те, за яких умов можна говорити про повноцінне перемир'я або навіть завершення війни між Ізраїлем та Іраном.

"Про це можна буде говорити, коли припиняться обстріли. Уже найближчим часом велика ймовірність цього існує", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт не виключає, що обстріл з іранського боку, який стався вже після офіційного оголошення перемир'я, міг бути "нервовою реакцією на глузування" Дональда Трампа, який відверто провокував Іран.

"Є й інша версія - можливо, це була спроба поставити останню крапку: хто завдав останнього удару, той і переміг. О 5:00 ранку 24 червня був обстріл Беер-Шеви, де загинули люди. Іранці думали, що на цьому буде поставлено крапку, але ізраїльтяни після цього ще встигли завдати символічного удару по Ірану. Утім, я більше схиляюся до першої версії. Або, можливо, у когось просто не витримали нерви всередині КВІР (Корпус вартових Ісламської революції). У це я, щоправда, вірю найменше", - пояснив він.

/ Главред

Співрозмовник також не виключив імовірність того, що Сполучені Штати можуть відреагувати на ймовірний зрив перемир'я.

"У США на Близькому Сході зосереджено достатньо сил і засобів, щоб перетворити половину Ірану на щебінь, але, найімовірніше, Штати обмежаться погрозами і гучними заявами, без переходу до нових ракетних ударів", - додав Данилов.

Війна Ізраїлю з Іраном - останні новини за темою

Раніше Дональд Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Глава Білого дому сподівається, що воно стане постійним. За даними ЗМІ, важливу роль у врегулюванні зіграв Катар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

Як писав Главред, раніше армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". Відтоді обидві країни обмінюються взаємними ударами.

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Хто такий Сергій Данилов Сергій Іванович Данилов - заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України. Співзасновник Української миротворчої школи, куратор проєктів у Херсонській області. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займається дослідженням російської агресії.

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