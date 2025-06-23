РФ засудила удари по Ірану та атакувала Україну: Зеленський жорстко відреагував

Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні та звинуватив Росію у цинізмі на фоні заяви МЗС РФ про засудження атак по Ірану.

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Зеленський жорстко звинуватив РФ у цинізмі / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

Про що сказав Зеленський:

РФ атакувала Україну після засудження ударів по Ірану

Президент анонсував візит до Великобританії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні із застосуванням ракет та дронів. Відповідну заяву глава держави зробив у дописі в Telegram.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що після атак на ядерні об’єкти Ірану з боку Заходу, Москва демонстративно висловила обурення та активно засуджувала ці дії. У той же час, Росія сама здійснила черговий масований обстріл України.

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"Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими "шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад", - йдеться у повідомленні.

Зеленський повідомив, що лише у Києві внаслідок удару пошкоджено п’ять житлових багатоповерхівок, загинуло щонайменше шестеро людей. Ще одна особа загинула у Білій Церкві, де дрон-камікадзе влучив у лікарню. Президент висловив співчуття родинам загиблих.

Рятувальники продовжують працювати на місцях, де були руйнування, надаючи допомогу постраждалим. За словами глави держави, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти в чотирьох областях. Загалом уночі Росія випустила по Україні 352 дрони, зокрема 159 "шахедів", а також 16 ракет. Крім того, за попередніми даними РФ вдарила по Україні також і балістичними ракетами виробництва КНДР.

Зеленський підкреслив, що більшість ворожих цілей була знищена силами ППО, але не всі.

Він наголосив, що країни, розташовані поблизу Росії, Ірану та Північної Кореї, мають замислитися, чи зможуть захистити своїх громадян, якщо союз цих держав продовжить розширювати свою терористичну діяльність.

"Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це – про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів", - резюмував він.

Варто зазначити, що кількість постраждалих внаслідок масованого удару Росії по Києву продовжує зростати. Так, за даними голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, через атаку РФ постраждали 25 людей, зокрема 4 дитини.

"8 постраждалих - у Соломʼянському районі, 17 - у Шевченківському. По загиблих - шестеро. На місці удару ракетою в Шевченківському районі ще триває рятувальна операція", - написав він у Telegram.

Балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Удар по Україні 23 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на понеділок, 23 червня, російські окупанти здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Основний удар припав на Київ.

Загалом Росія випустила по Україні 368 повітряних засобів ураження, з яких 354 вдалося збити силам протиповітряної оборони. У Києві одним із найбільш постраждалих став житловий будинок, де обвалився майже весь під’їзд. Один із мешканців, Валерій, розповів, як йому вдалося вижити.

Унаслідок атаки також постраждала квартира відомих українських артистів Тараса Тополі та його дружини Олени Тополі.

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Хто такий Тимур Ткаченко? Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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