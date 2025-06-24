Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном: яку роль зіграв Катар

Глава Білого дому анонсував, що через добу 12-денна війна закінчиться.

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Трамп назвав дату завершення війни Ізраїлю та Ірану / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, pixabay.com

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Трамп заявив про перемир'я між Іраном та Ізраїлем

Катар нібито сприяв укладенню перемир'я

Президент США Дональд Трамп заявив 24 червня про перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Глава Білого дому сподівається, що воно стане постійним. За даними ЗМІ, важливу роль у врегулюванні відіграв Катар.

12-годинне перемир'я має розпочатися після того, як сторони заповідатимуть свої поточні операції.

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"Ізраїль та Іран повністю домовилися про повне і загальне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, остаточні місії!), яке триватиме 12 годин, після чого війна вважатиметься завершеною", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому анонсував, що через добу 12-денна війна закінчиться.

"Офіційно Іран почне перемир'я, а через 12 годин Ізраїль почне перемир'я, і через 24 години світ вітатиме офіційне завершення 12-денної війни", - написав Трамп.

Президент США привітав Ізраїль та Іран з тим, що "вони проявили витривалість, мужність і розум, щоб закінчити те, що слід назвати 12-денною війною.

"Ця війна могла тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться", - зазначив він.

Тим часом CNN з посиланням на джерела пише, що Катар допоміг укласти перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп розмовляв з еміром Катару і повідомив йому, що США змогли домогтися від Ізраїлю згоди на перемир'я з Іраном.

Також Трамп попросив Катар домогтися від Ірану згоди на перемир'я. Віцепрезидент Джей Ді Венс потім погодив деталі з катарським прем'єр-міністром.

Після розмови з прем'єр-міністром Катару іранці погодилися на пропозицію про припинення вогню.

CNN з цього приводу звернулося до Білого дому по коментар.

Reuters також повідомляє, що США запропонували мирний план, погодили його з Ізраїлем, після чого прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані переговорив із Тегераном і отримав згоду влади Ірану.

Зазначимо, що сам Трамп заявив у соцмережі Тruth social, що Ізраїль та Іран "майже одночасно звернулися" до нього, нібито повідомивши про бажання примиритися.

"Ізраїль та Іран майже одночасно звернулися до мене і сказали: "Мир!". Я знав, що час настав. Світ і Близький Схід - справжні переможці! Обидві нації побачать у своєму майбутньому велику любов, мир і процвітання. Вони так багато отримають, але й так багато втратять, якщо зійдуть зі шляху праведності та істини", - написав президент США.

Війна Ізраїлю та Ірану - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". Відтоді обидві країни обмінюються взаємними ударами.

У своєму зверненні прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що мета операції - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводах із виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу Ірану. Він підкреслив, що кампанія триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

У ніч на 22 червня стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

За даними Fox News, США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об'єкт у Фордо і 30 ракет Tomahawk по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані.

Секретний ядерний об'єкт Ірану ​ / Інфографіка: Главред

За даними ЗМІ, перед атакою США на ядерний об'єкт у Фордо Іран, ймовірно, встиг перемістити в інше місце більшу частину високозбагаченого урану. При цьому наголошується, що підтвердити цю інформацію не вдалося.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США поки що не готують нових операцій проти Ірану. Також він сказав, що протягом ще кількох днів ніхто не знатиме, чи перемістив Іран частину своїх ядерних матеріалів до удару Америки.

Тим часом президент Трамп у неділю натякнув на можливість зміни влади в Ірані.

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