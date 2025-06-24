Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном: яку роль зіграв Катар

Анна Ярославська
24 червня 2025, 07:52
179
Глава Білого дому анонсував, що через добу 12-денна війна закінчиться.
Трамп, Ізраїль, Іран
Трамп назвав дату завершення війни Ізраїлю та Ірану / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, pixabay.com

Головне:

  • Трамп заявив про перемир'я між Іраном та Ізраїлем
  • Катар нібито сприяв укладенню перемир'я

Президент США Дональд Трамп заявив 24 червня про перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Глава Білого дому сподівається, що воно стане постійним. За даними ЗМІ, важливу роль у врегулюванні відіграв Катар.

12-годинне перемир'я має розпочатися після того, як сторони заповідатимуть свої поточні операції.

відео дня

"Ізраїль та Іран повністю домовилися про повне і загальне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, остаточні місії!), яке триватиме 12 годин, після чого війна вважатиметься завершеною", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому анонсував, що через добу 12-денна війна закінчиться.

"Офіційно Іран почне перемир'я, а через 12 годин Ізраїль почне перемир'я, і через 24 години світ вітатиме офіційне завершення 12-денної війни", - написав Трамп.

Президент США привітав Ізраїль та Іран з тим, що "вони проявили витривалість, мужність і розум, щоб закінчити те, що слід назвати 12-денною війною.

"Ця війна могла тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться", - зазначив він.

Скриншот

Тим часом CNN з посиланням на джерела пише, що Катар допоміг укласти перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп розмовляв з еміром Катару і повідомив йому, що США змогли домогтися від Ізраїлю згоди на перемир'я з Іраном.

Також Трамп попросив Катар домогтися від Ірану згоди на перемир'я. Віцепрезидент Джей Ді Венс потім погодив деталі з катарським прем'єр-міністром.

Після розмови з прем'єр-міністром Катару іранці погодилися на пропозицію про припинення вогню.

CNN з цього приводу звернулося до Білого дому по коментар.

Reuters також повідомляє, що США запропонували мирний план, погодили його з Ізраїлем, після чого прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані переговорив із Тегераном і отримав згоду влади Ірану.

Зазначимо, що сам Трамп заявив у соцмережі Тruth social, що Ізраїль та Іран "майже одночасно звернулися" до нього, нібито повідомивши про бажання примиритися.

"Ізраїль та Іран майже одночасно звернулися до мене і сказали: "Мир!". Я знав, що час настав. Світ і Близький Схід - справжні переможці! Обидві нації побачать у своєму майбутньому велику любов, мир і процвітання. Вони так багато отримають, але й так багато втратять, якщо зійдуть зі шляху праведності та істини", - написав президент США.

Війна Ізраїлю та Ірану - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". Відтоді обидві країни обмінюються взаємними ударами.

У своєму зверненні прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що мета операції - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводах із виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу Ірану. Він підкреслив, що кампанія триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

У ніч на 22 червня стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

За даними Fox News, США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об'єкт у Фордо і 30 ракет Tomahawk по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані.

Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном: яку роль зіграв Катар
Секретний ядерний об'єкт Ірану ​ / Інфографіка: Главред

За даними ЗМІ, перед атакою США на ядерний об'єкт у Фордо Іран, ймовірно, встиг перемістити в інше місце більшу частину високозбагаченого урану. При цьому наголошується, що підтвердити цю інформацію не вдалося.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США поки що не готують нових операцій проти Ірану. Також він сказав, що протягом ще кількох днів ніхто не знатиме, чи перемістив Іран частину своїх ядерних матеріалів до удару Америки.

Тим часом президент Трамп у неділю натякнув на можливість зміни влади в Ірані.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Іран Дональд Трамп новини Ізраїлю
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном: яку роль зіграв Катар

Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном: яку роль зіграв Катар

07:52Світ
РФ атакувала Україну дронами: спалахнули потужні пожежі, загинула дитина

РФ атакувала Україну дронами: спалахнули потужні пожежі, загинула дитина

07:06Війна
Влупить із 6-бальною потужністю: країну накриває нова магнітна буря

Влупить із 6-бальною потужністю: країну накриває нова магнітна буря

06:15Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Дуже гірко": зрадниця Корольова серйозно захворіла і назвала діагноз

"Дуже гірко": зрадниця Корольова серйозно захворіла і назвала діагноз

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 червня (оновлюється)

Як раніше називали горілку: несподівана відповідь просто вразить наповал

Як раніше називали горілку: несподівана відповідь просто вразить наповал

Фатальний Молодик 25 червня: яким знакам зодіаку дуже пощастить

Фатальний Молодик 25 червня: яким знакам зодіаку дуже пощастить

Останні новини

08:30

Карта Deep State онлайн за 24 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Трамп здатний тільки до хаосу і метань на тлі переможних фанфарПогляд

08:09

ЗСУ просунулися в Сумській області, у РФ успіх на чотирьох напрямках – ISW

07:59

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 червня (оновлюється)

07:52

Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном: яку роль зіграв Катар

Росія "кине" Іран, якщо Трамп для неї вирішить питання України – ГончарРосія «кине» Іран, якщо Трамп для неї вирішить питання України – Гончар
07:06

РФ атакувала Україну дронами: спалахнули потужні пожежі, загинула дитинаВідео

06:15

Влупить із 6-бальною потужністю: країну накриває нова магнітна буря

06:10

Як Трамп і Путін влаштували бедлам у світі?Погляд

05:54

Гороскоп на завтра 25 червня: Терезам - мінливий настрій, Скорпіонам - підступ

Реклама
05:25

Як сказати "анютины глазки" і "одуванчик" українською: вчителька дала відповідьВідео

05:01

За секунду чоловік втратив найрідніших: у Києві РФ вбила дружину та маленьку донькуФотоВідео

04:55

"Вирішити питання з Україною": тривожний прогноз щодо тіньової угоди США з РФ

04:45

Литимуть грозові дощі з сильним вітром: коли в Україну прийде потепління

04:30

Водіям загрожують великі штрафи за номерні знаки: як уникнути покарання

04:04

Україна приховувала роками: у якому секретному місті зберігалася ядерна зброя

04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на малюнку дитини за 27 секунд

03:50

Дуже важливі прикмети 24 червня: що можна і не можна робити на Івана Купала

03:35

Якщо побачили, то обходьте стороною: названо 5 отруйних рослин України

03:03

"Живуть вже не вперше": в які дати народжуються люди, розумні не по роках

02:21

Останній тиждень червня буде вирішальним: чи піде Іран на ядерний удар по Ізраїлю

Реклама
02:00

Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню - Трамп

01:30

Зірка "Ліги сміху" після крововиливу в мозок повернувся на сцену - деталі

01:18

Україна і Британія домовилися разом виробляти безпілотники

00:49

Весілля року мультимільярдера Безоса - інсайдер розкрив головні таємниці церемонії

00:08

До 700 "Шахедів": у ЗСУ назвали терміни початку потужніших атак РФ по Україні

23 червня, понеділок
23:44

"Алла Борисівна знімає. Особисто": Галкін перестав приховувати, де перебуває зараз

23:16

ЗМІ назвали райони Києва, які найбільше потерпають від російських атак

22:54

Наталія Могилевська розкрила незвичайну професію 13-річної доньки

22:18

"Це було боляче": Джонні Депп назвав себе піддослідним кроликом

21:54

Росіяни готують новий удар по Україні: названо три можливі дати до кінця червня

21:46

Не тільки Угорщина: європейські країни заблокували новий пакет санкцій проти РФ

21:24

Усі трикутники відшукає лише "око-алмаз": правильну відповідь дає тільки 1 із 5

21:13

Іран завдав ракетного удару по американській базі в Катарі - що відомо

20:40

Навіщо спецпредставник Трампа їздив до Лукашенка: розкрито деталі

20:39

Потужніша за ATACMS: Україна масово виробляє балістичну ракету "Сапсан"

20:31

Україна готова купити у США засоби ППО - Єрмак

20:12

Як раніше називали горілку: несподівана відповідь просто вразить наповалВідео

19:57

"Атлас" палає: Генштаб заявив про удар по ключовому об'єкту, що живив війська РФ

19:31

В Україні різко змінюється погода: де литимуть грозові дощі

19:21

Україна отримає допомогу у сфері безпеки на понад €35 млрд - Рютте

Реклама
19:14

Експерт закликала не викидати бурʼян з городу в червні: у чому причина

19:10

Чи можна вінчатися без реєстрації в РАЦСі: священник роз'яснив форс-мажориВідео

19:10

Чому РФ почала часто атакувати Київ дронами?Погляд

18:59

"Ліг просто посеред вулиці": популярний український співак опинився в епіцентрі вибухів

18:45

Чому 24 червня не можна купатися у відкритих водоймах: яке церковне свято

18:42

Фатальний Молодик 25 червня: яким знакам зодіаку дуже пощастить

18:35

Рушники стануть як нові: про "золоте правило" прання знають лише одиниці

18:29

За яких умов Україна може провести успішний контрнаступ: розкрито сценарій

18:11

Єрмака хотіли підірвати: Малюк розповів про план РФ щодо вбивства брата глави ОПУ

17:32

Злив прочиститься за лічені хвилини: досвідчений сантехнік розкрив хитрий трюк

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти