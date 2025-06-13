Ізраїль почав війну з Іраном: що відомо про операцію 'Левовий народ'

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що кампанія триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

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Нетаньяху заявив, що мета операції - завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану

ЦАХАЛ міг ліквідувати главу армії Ірану і високопоставлених учених-ядерників

США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція дістала назву "Левовий народ". В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через можливу атаку у відповідь.

Як повідомляє Axios, ізраїльські удари поклали початок новому військовому конфлікту, що становить серйозну небезпеку як для Ізраїлю, так і для Ірану.

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Ізраїль почав масовану хвилю атак по всьому Ірану в четвер увечері. ЦАХАЛ бомбив ядерні та ракетні об'єкти, а також проводив таємні диверсійні операції на об'єктах ракетної та протиповітряної оборони.

Ізраїльські сили заявляють, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб протягом кількох днів виготовити кілька бомб, і що необхідно було вжити заходів проти цієї "неминучої загрози".

За даними іранських державних ЗМІ, серед убитих був командувач Корпусом вартових ісламської революції генерал Хоссейн Саламі, а також начальник штабу генерал Мохаммад Багері та принаймні ще один високопоставлений генерал.

Державні ЗМІ також підтвердили загибель двох провідних учених-атомників і ще одного високопоставленого генерала та показали кадри диму, що піднімається з житлових будинків.

Верховний лідер Алі Хаменеї пообіцяв "суворе покарання" за напад.

Ізраїль закрив повітряний простір. Іран тим часом призупиняє всі рейси в головному аеропорту Імама Хомейні поблизу Тегерана.

Наслідки повітряного удару ЦАХАЛ по Тегерану

У Мережі публікують кадри наслідків ударів Ізраїлю по Ірану. За попередніми даними, ЦАХАЛ атакував не лише Тегеран, а й ударив по містах Натанз, Хоррамабад і Хамедан. Там нібито розташовані об'єкти іранської ядерної програми.

З'явилися кадри після удару по ракетній базі Ірану в Піраншахрі - дивіться відео:

Тим часом Ізраїль запровадив надзвичайний стан у країні, а міністр оборони Ісраель Кац заявив ізраїльтянам, що слід очікувати на атаки дронів і ракет з боку Ірану "в найближчому майбутньому". Усі школи і більшість робочих місць буде закрито в п'ятницю, пише The Times of Israel.

Представник Армії оборони Ізраїлю повідомив журналістам, що операція зі знищення ядерного і балістичного ракетного потенціалу Ірану триватиме кілька днів, і Ізраїль очікує, що Іран відповість ракетними і безпілотними атаками.

Наслідки повітряного удару ЦАХАЛ по Тегерану.

Нетаньяху зробив заяву

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що кампанія триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

У своєму зверненні Нетаньяху заявив, що мета операції - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам із виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу Ірану.

Нетаньяху подякував президенту США Дональду Трампу "за його непохитну позицію".

"Раз за разом він чітко заявляв: Ірану ніколи не можна дозволити отримати ядерну зброю", - сказав він.

Звертаючись безпосередньо до народу Ірану, Нетаньяху заявив: "Ми не ненавидимо вас. Ви - не наші вороги. У нас є спільний ворог: тиранічний режим, який вас топче".

Ізраїль мобілізує десятки тисяч резервістів

Глава Генштабу Ізраїлю Еяль Замір заявив, що армія Ізраїлю мобілізує десятки тисяч резервістів. За його словами, для Ізраїлю "це вирішальні дні", а країна "перебуває на початку нового етапу операції зі зміцнення майбутнього".

"Ми перебуваємо в центрі історичної кампанії, якої ще не знала наша держава. Це критична операція, спрямована на запобігання екзистенційній загрозі з боку ворога, який має на меті нас знищити", - сказав глава Генштабу.

За його словами ЦАХАЛ розпочав операцію, тому що "настав час". Замір також попередив жителів Ізраїлю про небезпеку з боку Ірану.

"У цей момент я прошу вас підтримати солдатів ЦАХАЛу і сили безпеки, які з рішучістю діють на всіх фронтах - і поруч, і далеко. Вони захищають нас усіх, ризикуючи власним життям. Ми мобілізуємо десятки тисяч резервістів і готуємося на всіх кордонах. Я попереджаю: кожен, хто спробує кинути нам виклик, заплатить високу ціну", - сказав він.

Що кажуть у США

Axios зазначає, що Ізраїль "безпосередньо атакує свого найбільшого і найкраще озброєного противника без підтримки США".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не брали участі в ізраїльській операції, пише CNN.

"Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні", - сказав держсекретар.

Він додав, що Ізраїль поінформував США, що ці дії були необхідні для самооборони. Рубіо також попередив Іран, що той не повинен атакувати сили США.

"Президент Трамп і адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших сил і підтримують тісний контакт із нашими регіональними партнерами. Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси або персонал США", - наголосив Рубіо.

Іран vs Ізраїль / Інфографіка: Главред ​

Зазначимо, президент США Дональд Трамп у четвер публічно виступив проти атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану, заявивши, що він, як і раніше, вірить у можливість укладення ядерної угоди.

Кілька годин потому Ізраїль почав завдавати ударів по ядерних об'єктах, а також по вищому керівництву іранських збройних сил і провідним ученим, які працюють над ядерною програмою.

Трамп повідомив Fox News пізно ввечері в четвер, що США знали про удари заздалегідь, але не були залучені до них у військовому плані та сподіваються, що Іран повернеться за стіл переговорів. Він сказав, що Центральне командування збройних сил США (СENTCOM) перебуває в стані підвищеної готовності до дій у відповідь проти цілей США.

У четвер увечері Трамп скликав кабінет міністрів після ударів Ізраїлю по Ірану. Зустріч була присвячена виробленню реакції США на загострення ситуації на Близькому Сході.

У Білому домі відмовилися офіційно коментувати деталі вечірнього засідання.

Війна США та Ірану - останні новини

Як писав Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що президенту США потрібна буде "маленька переможна війна". І, найімовірніше, вона буде проти Ірану.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро попередив, що відсутність ядерної угоди між Іраном і США може призвести до неминучої війни. За словами історика, Іран, не готовий до прямих переговорів, шукає опосередковані рішення без виконання жорстких вимог Трампа.

На початку квітня Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав привести збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності через загрозу нападу з боку США.

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